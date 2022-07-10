سترلينج إلى «البلوز» بـ 57 مليون دولار



لندن (د ب أ)



يعتزم نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم إتمام تعاقده مع رحيم سترلينج، بعدما توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي بانتقال اللاعب مقابل 5. 47 مليون جنيه استرليني «57 مليون دولار».

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أنه من المتوقع أن يخضع سترلينج «27 عاماً» للفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأمل فريق تشيلسي إتمام الصفقة في الوقت المناسب، ليتمكن المهاجم الإنجليزي الدولي من الانضمام للفريق في فترة إعداد ما قبل الموسم التي سيخوضها الفريق في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان سترلينج أحد أهم أهداف تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية، رغم أن الفريق ارتبط اسمه بالتعاقد مع رافينيا مهاجم ليدز، والبرازيلي ريتشارليسون، وفي النهاية، تعاقد توتنهام مع ريتشارليسون من إيفرتون.

وعلمت «بي.أيه.ميديا» أن سترلينج اتفق مع مسؤولي تشيلسي على كافة الشروط الشخصية بما في ذلك التوقيع على عقد مدته خمس سنوات مع خيار إضافة 12 شهراً إضافية.

وانضم سترلينج لمانشستر سيتي قادماً من ليفربول مقابل 44 مليون جنيه استرليني في يوليو 2015 ولعب دوراً رئيسياً في نجاح الفريق تحت قيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا.

وتوج سترلينج مع مانشستر سيتي بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، وسجل 131 هدفاً في 339 مباراة مع مانشستر سيتي.