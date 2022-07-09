«زوجي الرجال» يعيد أستراليا بعد 22 عاماً

لندن (رويترز)

أحرز الأستراليان ماثيو إيبدين وماكس بورسل لقب زوجي الرجال ببطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوزهما على حاملي اللقب الكرواتيين مات بافيتش ونيكولا ميكيتش، بنتيجة 7-6 و6-7 و4-6 و6-4 و7-6.

وقطع الزوجي الأسترالي إلى النهائي رحلة طويلة، حيث اضطر الثنائي إلى خوض خمس مجموعات في خمس من ست مباريات، وأنقذ ثماني نقاط للفوز بالمباراة خلال تلك المسيرة.

وهذا هو اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى لإيبدين وبورسل، اللذين أصبحا أول زوجي أسترالي يفوز بزوجي الرجال في نادي عموم إنجلترا، بعد تود وودبريدج ومارك وودفورد قبل 22 عاماً.

وقال إيبدين الذي خسر في نهائي الزوجي المختلط: مارك وودفورد كان معنا في ملعب الإحماء هذا الصباح. تود وودبريدج كان يتحدث معنا أيضاً... إنهما رائعان.

وخاض بافيتش، وهو لاعب أعسر، المباراة بكسر في المعصم الأيمن، ووضع جبيرة ورغم ذلك حاول قصارى جهده، إذ اعتمد في الضربات الخلفية على اللعب بيد واحدة.

وقال اللاعب الكرواتي: كان من الصعب اللعب بهذه الطريقة، مباراة متكافئة. كنا قريبين من اللقب لذا فالأمر محبط. إنهما يستحقان الفوز. قدمنا كل ما لدينا، وقاتلنا أمامهما. أعتقد أننا فخوران بأنفسنا".

وجاءت المباراة متكافئة تماماً في أول مجموعتين اللتين تم حسمهما في الشوط الفاصل.

واكتسب الزوجي الكرواتي الأفضلية بعد كسر الإرسال لأول مرة في المباراة، في الشوط الأول من المجموعة الثالثة بعد خطأ مزدوج من بورسل.

لكن الثنائي الأسترالي انتفض عند التقدم 5-4 في المجموعة الرابعة، وحسم المجموعة لتمتد المباراة إلى مجموعة حاسمة في الملعب الرئيسي.

وقال بورسل: شيء ما تغير قرب نهاية المجموعة الثالثة. قلنا نحن نلعب في الملعب الرئيسي لنستمتع بالأمر.

وكسر الزوجي الكرواتي الإرسال ليتقدم 3-2 في المجموعة الأخيرة، وسط احتفالات بافيتش بينما نظر إليه ميكيتش وهو لا يصدق دقة تسديدة زميله.

ونجح الزوجي الأسترالي في رد كسر الإرسال ليدرك التعادل 4-4، قبل أن تمتد المباراة إلى الشوط الفاصل.

ولأول مرة في تاريخ منافسات الزوجي في ويمبلدون، تُحسم المباراة في الشوط الفاصل الذي يقام على أساس الأفضل في عشر نقاط، ونال اللاعبان الأستراليان اللقب بعد أربع ساعات و11 دقيقة.

وقال إيبدين عن الزوجي الكرواتي الذي نال ذهبية أولمبياد طوكيو العام الماضي: كانا قريبين من الفوز علينا رغم الإصابة، نحن محظوظان بتحقيق الفوز. هذا يظهر مدى قوتهما. بهذه الإصابة كانا قريبين من الفوز بويمبلدون.