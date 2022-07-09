الأحد 10 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ساوثهامبتون يضم النيجيري أريبو
ساوثهامبتون يضم النيجيري أريبو
10 يوليو 2022 01:30

لندن (رويترز)

قال ساوثهامبتون الإنجليزي إنه ضم النيجيري جو أريبو من رينجرز الإسكتلندي بعقد يمتد لأربعة مواسم.
وانضم اللاعب البالغ عمره 25 عاماً إلى رينجرز قادماً من تشارلون أثليتيك في 2019، وأحرز 26 هدفاً في 150 مباراة، وقاده للقب الدوري في 2021 بعد غياب عشرة أعوام، وكأس اسكتلندا في الموسم الماضي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تكلفت ستة ملايين جنيه استرليني، ويمكن أن ترتفع إلى عشرة ملايين مع المكافآت.
وشارك أريبو في 20 مباراة مع نيجيريا منذ مشاركة الأولى قبل ثلاثة أعوام.
وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون: جو يملك إمكانات كبيرة، ونحن سعداء بانضمامه إلى تشكيلتنا قبل سفرنا إلى النمسا لبدء الاستعداد للموسم".
وسبق أن تعاقد ساوثهامبتون مع ماتيوش ليز، وأرميل بيلا-كوتشاب وروميو لافيا وجافين بازونو.
ويستهل ساوثامبتون الموسم الجديد بالخروج لمواجهة توتنهام هوتسبير في السادس من أغسطس.

ساوثهامبتون
جلاسكو رينجرز
توتنهام
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
زيلينسكي للأوكرانيين: هناك «أخبار مهمة»
اليوم 17:16
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
الرياضي
«الفورمولا- 1» تفتح التحقيق في «مضايقات المشجعين»
اليوم 16:54
أرشيفية
عربي ودولي
وزير الصحة الألماني يكشف «مفاجأة» بشأن «كورونا»
اليوم 16:53
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
عربي ودولي
19 قتيلاً في إطلاق نار بأكبر مدينة صفيح بجنوب إفريقيا
اليوم 16:35
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
الإمارات
حاكم عجمان وولي عهده يعزيان خادم الحرمين بوفاة تركي بن سعود
اليوم 16:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©