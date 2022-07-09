ساوثهامبتون يضم النيجيري أريبو

لندن (رويترز)

قال ساوثهامبتون الإنجليزي إنه ضم النيجيري جو أريبو من رينجرز الإسكتلندي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وانضم اللاعب البالغ عمره 25 عاماً إلى رينجرز قادماً من تشارلون أثليتيك في 2019، وأحرز 26 هدفاً في 150 مباراة، وقاده للقب الدوري في 2021 بعد غياب عشرة أعوام، وكأس اسكتلندا في الموسم الماضي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الصفقة تكلفت ستة ملايين جنيه استرليني، ويمكن أن ترتفع إلى عشرة ملايين مع المكافآت.

وشارك أريبو في 20 مباراة مع نيجيريا منذ مشاركة الأولى قبل ثلاثة أعوام.

وقال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون: جو يملك إمكانات كبيرة، ونحن سعداء بانضمامه إلى تشكيلتنا قبل سفرنا إلى النمسا لبدء الاستعداد للموسم".

وسبق أن تعاقد ساوثهامبتون مع ماتيوش ليز، وأرميل بيلا-كوتشاب وروميو لافيا وجافين بازونو.

ويستهل ساوثامبتون الموسم الجديد بالخروج لمواجهة توتنهام هوتسبير في السادس من أغسطس.