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الرياضي
25 ألف يورو غرامة انسحاب فيتيل
25 ألف يورو غرامة انسحاب فيتيل
10 يوليو 2022 01:12

برلين (د ب أ) 

تلقى الألماني سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن، غرامة مالية بقيمة 25 آلف يورو، بعد الانسحاب من اجتماع سائقي بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لسباقات السيارات «فيا».
وحدثت الواقعة يوم الجمعة عندما غادر فيتيل اجتماع السائقين، "دون تصريح"، وأعرب عن غضبه خلال الاجتماع، بحسب بيان فيا.
وأشار بيان فيا إلى أنه "لا يحق للسائقين المغادرة متى أرادوا. يعد هذا خرقاً لشروط الحضور. السائقون في هذا المستوى قدوة لكل سائق في أنحاء العالم، ومن وجهة نظر المراقبين، فإن فيتيل لم يرتق إلى هذا المعيار خلال الواقعة".
وبحسب تقارير إعلامية، اندلعت التوترات خلال الاجتماع بشأن التطبيق الحالي للقواعد والتشريعات.
وقرر فيا استدعاء فيتيل بعد السباق، وأمر المراقبون بتغريمه 25 آلف يورو مع وقف التنفيذ حتى نهاية موسم 2022، حيث سيكون الأمر خاضعاً لأي انتهاك أخر محتمل للميثاق الرياضي لفيا.
وأكد فيا أن فيتيل قدم اعتذاره لمدير السباق "دون تحفظ" وقد أجريا "محادثات بناءة للغاية".

فورمولا 1
سيباستيان فيتيل
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