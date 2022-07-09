بوجاتشار يحتفظ بالقميص الأصفر في فرنسا للدراجات

لوزان (أ ف ب)

أحرز الدراج البلجيكي فوت فان أيرت المركز الأول في المرحلة الثامنة من طواف فرنسا في لوزان، في حين احتفظ حامل اللقب السلوفيني تادي بوجاتشار بالقميص الأصفر بعد حلوله ثالثاً.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الأسترالي مايكل ماتيوز.

والفوز هو الثاني لفان أيرت في طواف العام الحالي، علماً بأنه حل ثانياً ثلاث مرات أيضاً.

ويتصدر بوجاتشار، بطل النسختين الماضيتين، الترتيب بفارق 39 ثانية عن الدنماركي يوناس فينجيجارد ودقيقة و14 ثانية عن البريطاني جيراينت توماس.

شهدت هذه المرحلة التي امتدت على مسافة 186.3 كلم، سقوطاً جماعياً بعد انطلاقها بتسعة كيلومترات، كما تم الكشف عن أول إصابتين بفيروس كورونا تتعلقان بالنروجي فيجارد ستاكه لاينجن والفرنسي جيفري بوشار، فلم يشاركا فيها.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثامنة:

1- البلجيكي فوت فان أيرت 4.13:06 ساعة

2- الأسترالي مايكل ماتيوز بنفس التوقيت

3- السلوفيني تادي بوجاتشار بنفس التوقيت

4- الدنماركي اندرياس كرون بنفس التوقيت

5- الإيطالي ألبرت بيتيول بنفس التوقيت

بينما جاء الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- السلوفيني تادي بوجاتشار 28.56:16 ساعة

2- الدنماركي يوناس فينجيجارد بفارق 39 ثانية

3- البريطاني جيراينت توماس بفارق 1:14 دقيقة

4- البريطاني آدم ييتس بفارق 1:22 د.

5- الفرنسي دافيد جودو بفارق 51:31 د.