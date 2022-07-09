عصام عباس يُعلق الحذاء بعد 31 عاماً من العطاء



معتصم عبدالله (دبي)



أعلن عصام عباس قائد فريق الذيد، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة استمرت 31 عاماً في الملاعب، أمضى 17 منها في نادي الشباب، و11 مع نادي الذيد، وعامين مع دبا الحصن، وعاماً بالحمرية،

بداية عصام عباس مع كرة القدم، من خلال المدرسة، وفي عام 1991، انضم إلى فرق المراحل السنية بنادي الشباب، وهو في سن التاسعة، عندما اكتشفه المصري عبدالكريم صقر، وهو طالب بالمدرسة، ونقله إلى نادي الشباب.

وتدرج عباس مع «الجوارح» حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2002، وكان الألماني هولمان مدرباً للفريق وقتها، واستمر 6 سنوات مع الفريق الأول، قبل أن يقرر في عام 2008 مغادرة «القلعة الخضراء»، متجهاً إلى نادي الحمرية، ثم انتقل إلى دبا الحصن في عام 2009، قبل أن يوقع للذيد عام 2012، وظل في صفوفه حتى نهاية موسم 2021-2022، حيث أعلن اعتزال «الساحرة المستديرة»، ليسدل الستار على مسيرة متميزة وحافلة بالعطاء، وتعتبر الأطول في دوري الهواة.

ويعد عصام عباس أقدم لاعب في الدرجة الأولى، وسجل رقماً قياسياً بخوضه 15موسماً مع «الهواة»، منها 11 موسماً مع الذيد، واتجه إلى التدريب، قبل إعلان اعتزاله، ونال الرخصة «سي وبي الآسيويتين»، وذكر أنه يطمح إلى أن يكون أول مدرب لياقة مواطن بالدولة.

وقال عباس: أجد نفسي في التدريب، وأرغب في الحصول على أعلى الشهادات فيه وتأهيل نفسي بأفضل صورة، وأفضل تحديداً مجال اللياقة البدنية.

وأضاف: حزين لأنني سأبتعد عن كرة القدم، لكنها «سنة الحياة»، ليس من السهل الاعتزال، بعد 31 عاماً، ولكن العزاء أنني لن أبتعد، بل سأكون موجوداً في وظيفة أخرى، وأود أن أشكر كل المدربين اللذين استفدت منهم، الراحل عبدالكريم صقر، والمدرب حسن علي، والمدرب سالم ربيع، والد اللاعب سرور سالم، والمدرب الكبير عبدالله صقر، وأحمد الملا، والمحاضرين جمال الحساني، وخالد داحس اللذين أشرفا على «كورس» الرخصة «سي وبي»، وكل الإدارات التي تعاملت معها، وأوجه شكراً خاصاً إلى سالم بن هويدن رئيس نادي الذيد على دعمه ومساندته لي، وأيضاً كل أعضاء مجلس إدارة الذيد.

وأشار إلى أن إدارة نادي الذيد قدرت جهده وإخلاصه وولاءه ووفاءه، وكافأته بتعيينه إدارياً للفريق، وقال: هذا تقدير كبير وثقة بلا شك، وبدوري سأكون على قدر هذه الثقة، وسأستمر في الوقت ذاته في تأهيل نفسي، من خلال «الكورسات» والدورات في تدريب اللياقة، من أجل تحقيق حلمي بأن أكون أول مدرب لياقة مواطن، وأن انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب في وظيفة مدرب لياقة.

وأضاف: أمل أن اقدم الإضافة إلى الذيد في مجال آخر، بعد أن خدمته لاعباً، وسأبذل كل جهدي لأكون عند حُسن ظن إدارة النادي.