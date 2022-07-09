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كانتي وتشيك يغيبان عن جولة تشيلسي الأميركية
كانتي وتشيك يغيبان عن جولة تشيلسي الأميركية
9 يوليو 2022 18:38

لندن(أ ف ب) 
سيغيب لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي والإنجليزي الدولي روبن لوفتوس-تشيك عن جولة تشيلسي في الولايات المتحدة، لأنهما لا يفيان بمعايير التطعيم ضد كوفيد المعتمدة في البلاد.
وتسمح الولايات المتحدة للزوار الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط بدخول البلاد. وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط لمواطني الولايات المتحدة بدخول البلاد إذا لم يتم تطعيمهم بالكامل.
ويغادر تشيلسي السبت في جولته الأميركية استعداداً للموسم الجديد، يبدأها في لوس أنجلوس لخوض معسكر تدريبي ويتخللها خوض ثلاث مباريات ودية.
وقال النادي اللندني في بيان: لن يسافر نجولو كانتي وروبن لوفتوس تشيك بسبب عدم تلقيهما التطعيم الكامل ضد «كوفيد».
ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع كلوب أميركا المكسيكي في لاس فيجاس في 17 يوليو، وضد تشارلوت أف سي على ملعب بنك أوف أميركا في 21 منه، قبل أن يلتقي منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في فلوريدا في 23 الحالي.

نجولو كانتي
تشيلسي
أرسنال
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