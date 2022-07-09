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26 لاعباً يخضعون للفحص الطبي في الشارقة
26 لاعباً يخضعون للفحص الطبي في الشارقة
9 يوليو 2022 16:27

 
علي معالي (الشارقة)


بدأ الشارقة الاستعداد للموسم الجديد، من خلال إجراء الفحص الطبي للاعبين، وتقدمهم الأوزبكي شوكوروف من الأجانب، وتبعه الكونغولي بن مالانجو، وينتظر وصول «الثنائي» البرازيلي كايو لوكاس وبرنارد دوارتي، بعدما سبقهم الغيني أبوبكر كمارا، والبرازيلي جوستافو أليكس، وماركوس ميلوني، ولوان بيريرا.
وأجرى قرابة 26 لاعباً الفحص الطبي حتى الآن، حيث يستعد «الملك» لموسم يعتبره الجميع استثنائياً بكل المقاييس، خاصة أن الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للفريق يخطط للمرحلة بكل دقة حتى يستعيد الشارقة هيبته من جديد.
وبدأ الفريق المرحلة الأولى من الإعداد يوم 4 يوليو الجاري بالفحص الطبي، على أن تكون بداية التدريبات غداً، وتتكون التحضيرات من 4 مراحل، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر الخارجي في النمسا، لمدة 4 أسابيع على مرحلتين، يتخللها 6 مباريات ودية، بواقع 3 لقاءات في كل مرحلة، يعود بعدها الفريق إلى الشارقة لإكمال المرحلة الأخيرة، وأداء «ودية» نهائية قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد .
وتحتضن مدينة باد وولترسدورف جنوب العاصمة النمساوية فيينا، الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، وتبدأ في 18 يوليو حتى الأول من أغسطس، ويخوض الفريق خلال هذه الفترة 3 تجارب، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في الرابع من أغسطس، وينتقل الفريق خلالها إلى مدينة باد لويبرسدورف، حيث يتواصل البرنامج التدريبي مع أداء 3 مباريات ودية أخرى، لتختتم فترة المعسكر الخارجي يوم 17 أغسطس.
وخلال فترة الانتقالات الحالية لم يضم الشارقة إلا ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، وأجرى اللاعب الفحص الطبية ونال ترحيباً كبيراً من زملائه بالفريق.
وخلال الأيام المقبلة تتضح الأمور كافة بشأن اللاعبين الأجانب، حيث لم يجري النادي حتى الآن أي صفقات خارجية لاكتمال القائمة بالرباعي كايو لوكاس ودوارتي وشوكوروف ومالانجو وعقودهم مستمرة مع «الملك».

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شوكوروف
كوزمين
ماجد حسن
كايو لوكاس
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