البايرن واليوفي.. «مفاوضات دي ليخت»



روما (د ب أ)

أفاد تقرير إعلامي أن مسؤولين في بايرن ميونيخ الألماني سيجرون محادثات مع نظرائهم في يوفنتوس، يوم الاثنين المقبل، حول إمكانية التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وذكرت صحيفة «توتوسبورت» أنه بعيداً عن قيام مسؤولي النادي البافاري برحلة إلى إيطاليا، فإن النادي سيكون على استعداد لتقديم عرض جديد، بعد عرض أول بقيمة 75 مليون يورو «2. 76 مليون دولار».

وأوضح التقرير أن اللاعب الهولندي الدولي صاحب الـ 22 عاماً، عاد من إجازته فيما يتواجد وكيله أيضاً في المدينة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت الممتد حتى عام 2024، 120 مليون يورو، ووفقاً لتقارير متنوعة فإنه يرغب في مغادرة يوفنتوس بعد ثلاثة أعوام.

وترددت تقارير مفادها أن تشيلسي الإنجليزي مهتم أيضاً بضم دي ليخت، فيما ذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن يوفنتوس سيتركه يرحل في حال وجد بديلاً مناسباً، ويتردد أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب نابولي خيار مفضل لدى إدارة النادي.

كان يوفنتوس قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما اقترب اللاعب الدولي الفرنسي بول بوجبا من العودة إلى الفريق قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.