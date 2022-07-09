بورتلاند يستعد لتمديد عقد ليلارد

نيويورك (أ ف ب)

توصّل النجم داميان ليلارد إلى اتفاق مع ناديه بورتلاند ترايل بلايزرز لتمديد عقده سنتين إضافيتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي أيه» مقابل 122 مليون دولار أميركي، بحسب عدة تقارير صحفية.

ونشرت إي أس بي أن وذي أثلتيك مضمون الصفقة الجديدة، المتوقع إنجازها نهاية الأسبوع، بحيث سيجني صانع اللعب البالغ 31 عاماً 137 مليون دولار في المواسم الثلاثة المقبلة، قبل التمديد لموسمي 2026 و2027.

ليلارد الذي أمضى كامل مسيرته على مدى عشر سنوات في صفوف بورتلاند، بلغ معدل تسجيله الموسم الماضي 24 نقطة و7.3 تمريرة حاسمة و4.1 متابعة في المباراة الواحدة، لكنه خاض 29 مباراة فقط بسبب جراحة في بطنه خضع لها في يناير.

كان سجل فريقه متواضعاً الموسم الماضي «27 فوزاً و55 خسارة»، ليغيب عن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمرة الأولى منذ 2013، عندما كان ليلارد أفضل لاعب صاعد في الموسم.

وفي ظل تواجد ليلارد، كان أفضل سجل لبورتلاند بلوغه نهائي المنطقة الغربية في 2019، عندما سقط بفارق كبير أمام جولدن ستايت ووريرز.

وكان ليلارد، لاعب فريق كل النجوم 6 مرات، في عداد المنتخب الأميركي المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.