أندية العالم تهنئ المسلمين بعيد الأضحى

علي معالي (دبي)

لم تعد المناسبات الإسلامية والاحتفال بها قاصرة فقط على العرب أو المسلمين، بل وجدنا الكثير من الأندية حول العالم تهتم بمثل هذه الأجواء، وهي فرصة جيدة لكي تؤكد هذه الأندية ارتباطها بجماهيرها في كل مكان.

وبمناسبة عيد الأضحى بعثت العديد من الأندية الأوربية رسائل تهنئة إلى المسلمين حول العالم، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بها كما حرصت بعض الأندية على التفاعل باللغة العربية في هذه المناسبة الجميلة.

كتب نادي بايرن ميونيخ الألماني جُملاً بها معاني الفرح والبهجة قائلاً: جانا العيد وغنينا وأرسلنا تهانينا ومن إليانز أرينا نتمنى عيد أضحى مبارك إلى جميع البافاريين في الأمة العربية والإسلامية، وتفاعلت الأندية الإنجليزية بشكل كبير للغاية، حيث قال نادي مانشستر سيتي: نقدم التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى أعاده الله عليكم سنين عديدة ومع هذه العبارة الإشارة بالدعاء مع القلب الأزرق.

وكتب نادي ليفربول: في هذه الأيام المباركة نتمنى أن يحظى كل محبينا من العالم العربي والإسلامي بالخير والسعادة الدائمة وتمنى نادي توتنهام للجميع الاحتفال في كل أرجاء العالم بهذه المناسبة عيد الأضحى، وقال نادي وستهام: نتمنى لجميع معجبينا الاحتفال حول العالم بالعيد الأضحى.

وهنأ نادي مانشستر يونايتد جماهيره من خلال تغريدة جاء فيها: تهانينا من الجميع في يونايتد إلى الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك عساكم من عواده يا أحباب، وقال نادي تشيلسي: عيد أضحى مبارك لجميع مشجعينا الذين يحتفلون حول العالم.

ومن إيطاليا خرج علينا نادي يوفنتوس بتغريدة قال فيها: يوفنتوس يهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك ثم وضع النادي مع نهاية هذه العبارة خروفاً في إشارة إلى الأضحية، وقال نادي ميلان: عساكم من عواده وعيد أضحى مبارك لكل مشجعي "الروسونيري" حول العالم

ومن إسبانيا أرسلت العديد من أنديتها التهاني حيث تقدم ريال مدريد بأحر التهاني لمتابعيه، ووضع صورة عليها الكعبة وشعار النادي، وكتب برشلونة نهنئكم بمناسبة عيد الأضحى وعيد مبارك، وتقدم نادي أتليتكو مدريد بتهنئة قال فيها: بأسمى معاني التبريكات والتهاني لكل العرب والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

ومن فرنسا بعثت العديد من أنديتها تغريدات مختلفة حيث وجه نادي باريس سان جيرمان عبارة قال فيها: نهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول عيد الأضحى، وهو ما فعله مارسيليا بهذه المناسبة كافة المسلمين وعيد أضحى مبارك.