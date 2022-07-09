«كأس الاتحاد» أول بطولات «سلة السيدات»



علي معالي (دبي)



كشف اتحاد كرة السلة عن انطلاق أولى مسابقات موسم السيدات يوم 10 سبتمبر المقبل ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة، وتستمر حتى 15 أكتوبر، بمشاركة 8 أندية.

وأكدت ميثاء بن ضاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة النسائية، أن مشاركة الفرق لن تقتصر على أندية الدولة فقط، وقالت: هناك عدد كبير من فرق الجاليات التي سيكون لها الوجود القوي هذه المرة، ورؤية الهدف منها زيادة خبرة لاعباتنا، من خلال الاحتكاك بخبرات مختلفة، من لاعبات من دول ومدارس مختلفة توجد على أرض الدولة.

وقالت: بين فرق الجاليات هناك مستويات جيدة، يمكن من خلال الاحتكاك من أجل الارتفاع بالمستوى المطلوب للاعباتنا، وأن المرحلة المقبلة تشهد تطوراً معنوياً وفنياً كبيراً، في ظل تتويج سلة 3 ضد 3 مؤخراً بالميدالية الذهبي في دورة الألعاب الخليجية الأخيرة التي جرت بالكويت، وهي بمثابة حافز جديد للاعبات في المستقبل.

وأضافت: الفرق المشاركة هي الشارقة الرياضي للمرأة، والوسطى، والشرقية، بالإضافة إلى أكاديميات جام ودبي تربيو ووسبورت مانيا ووشامبس وباليرز نيشن.

وقالت ميثاء بن ضاوي: تم تقسم الفرق الثمانية إلى مجموعتين، على أن تقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من 1 إلى 4 لكل مجموعة، وتتأهل الفرق الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتقام المسابقة بمشاركة جميع فئات اللاعبات من المواطنات والمقيمات، ويجب ألا تقل إقامة اللاعبات المقيمات في الدولة عن سنة.