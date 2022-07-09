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«الأولمبية» تبحث ترتيبات المشاركة في «التضامن الإسلامي»
«الأولمبية» تبحث ترتيبات المشاركة في «التضامن الإسلامي»
9 يوليو 2022 12:29

 
دبي (الاتحاد)
بحثت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية مع الكير كيليتش القنصل العام لتركيا في الدولة كافة الترتيبات المتعلقة بمشاركة وفد الإمارات في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونيا التركية من 9 إلى 18 أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد بمقر القنصلية العامة لتركيا في دبي، وشهد الوقوف على جميع الجوانب الخاصة بسفر الوفود وتسجيل الرياضيين ومقر الإقامة، بهدف التنسيق مع جميع الاتحادات حول المستجدات المختلفة والتحضير للدورة بالصورة المطلوبة.
واستعرض الطرفان الرياضات التي تشارك فيها الإمارات، وهي الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، والسباحة، والدراجات، إضافة إلى كرة السلة «3x3» للسيدات.
وناقش الطرفان تحضيرات مشاركة وفدنا الرياضي في الدورة وأبرز المستجدات والإجراءات الخاصة بوفد الإمارات المشارك، من أجل الاطمئنان على إقامة الوفد والتنقلات من وإلى أماكن المنافسات والتأكيد على الالتزام التام بتعليمات اللجان المختلفة المسؤولة عن تنظيم الحدث.

الإمارات
اللجنة الأولمبية الوطنية
تركيا
دورة التضامن الإسلامي
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