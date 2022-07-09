«الرياضات الجوية» يحمل علم الإمارات في «عالمية برمنجهام»



دبي (الاتحاد)



افتتحت فعاليات «النسخة 11» من دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنجهام بولاية الاباما في أميركا من 7 إلى 17 يوليو الجاري، بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة، يتنافسون في 36 رياضة.

وحمل علم الإمارات في حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح ملعب الألعاب العالمية في برمنجهام منتخبنا الوطني للرياضات الجوية، حيث استمر الحفل لمدة 3 ساعات، تم خلاله تقديم استعراضات فنية وفقرات غنائية وأخرى ثقافية مرتبطة بالمدينة المستضيفة.

وتشارك الإمارات في الدورة بـ 13 لاعباً ولاعبة، في 4 ألعاب، هي الجو جيتسو، ويمثلنا فيها كل من فيصل الكتبي بوزن 85 كج، ومحمد السويدي بوزن 69 كج، ومحمد العمري بوزن 77 كج، وشما الكلباني بوزن 63 كج، وبلقيس عبد الكريم في وزن 48 كج، كما يمثلنا في المواي تاي نور الدين سمير بوزن 63.5 كج، ومحمد مرضي بوزن 67 كج، وأمين المعتصم بوزن 71 كج، وإلياس حبيب بوزن 81 كغ .

ويشارك في مسابقة الدواثلون كل من سعود الزعابي وفارس الزعابي، فيما يخوض مسابقة القفز المظلي بالرياضات الجوية عبد الباري القبيسي و كورنيليا ميهاي.

وتترأس وفد الإمارات المشارك في فعاليات الدورة المهندسة عزة بنت سليمان الأمين المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، حيث يستهل منتخبنا الوطني للرياضات الجوية مشاركتنا والتي تستمر لمدة 3 أيام على حلبة السيارات في برمنجهام.

وحققت الإمارات 4 ميداليات في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب العالمية التي استهلتها بالنسخة الثامنة عام 2009 في تايوان، حيث حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر عن طريق محمد شهاب، فيما نجح فيصل الكتبي لاعب منتخب الجو جيتسو في التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية في النسخة العاشرة التي أقيمت ببولندا عام 2017، كما أضاف منتخب الرياضات الجوية بذات النسخة الميدالية البرونزية بمسابقة القفز المظلي لفئة المختلط.

وتحتل الإمارات المركز الـ 66 في جدول الترتيب العام لدورات الألعاب العالمية، في حين تتصدر إيطاليا الجدول ولها 439 ميدالية، تليها أميركا في المركز الثاني برصيد 382 ميدالية، ثم ألمانيا «385 ميدالية»، نظراً لأفضلية لصاحبة المركز الثاني، من حيث عدد الميداليات الذهبية.

واطلعت الوفود المشاركة في الاجتماع على العديد من النقاط المهمة والإجراءات الخاصة بالدورة وآلية تسجيل الوفود الرياضية.