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يوفيتش يخرج من «الباب الملكي»
يوفيتش يخرج من «الباب الملكي»
9 يوليو 2022 10:37

 
ميلانو (أ ف ب) 

أعلن فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم تعاقده مع المهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش من ريال مدريد بطل الدوري الإسباني.
وقال فيورنتينا في بيان «يسر فيورنتينا الإعلان عن التعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد بعقد دائم»، من دون أن يحدد مدة العقد أو قيمته.
وأوضحت وسائل إعلام إيطالية، أن فيورنتينا لم يدفع تعويضات لريال مدريد، مقابل ضم يوفيتش الذي تبقّى عامين على عقده، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيحصل على 50 في المائة من قيمة بيع مستقبلية للمهاجم الصربي.
وفشل يوفيتش «24 عاماً»، والذي انتقل إلى ريال مدريد صيف 2019 قادماً من أينتراخت فرانكفورت، في فرض نفسه في التشكيلة الملكية، حيث سجل ثلاثة أهداف فقط في موسمين قبل إعارته العام الماضي إلى أينتراخت.
وخلافاً لمشواره مع النادي الملكي، تألق المهاجم الصربي مع منتخب بلاده بتسجيله تسعة أهداف في 26 مباراة.
وتألق يوفيتش بشكل لافت مع إينتراخت فرانكفورت موسم 2018-2019، حيث سجل على الخصوص 17 هدفا في «البوندسليجا».
وتعاقد ريال مدريد مع الموهبة الصربية حتى عام 2025، لكنه لم ينجح أبداً في تأكيد الآمال التي وضعها فيه الفريق الملكي الذي أنفق 60 مليون يورو لجلبه صيف 2019.

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لوكا يوفيتش
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