السبت 9 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جيسوس يقود أرسنال للفوز على نورمبرج ودياً
جيسوس يقود أرسنال للفوز على نورمبرج ودياً
8 يوليو 2022 23:19

لندن (رويترز)

سجل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الوافد الجديد على أرسنال، هدفين، ليقود النادي الإنجليزي للفوز 5-3 على مضيفه نورمبرج، في مباراة ودية تحضيراً للموسم الجديد اليوم الجمعة.
وبعد تأخر أرسنال بهدفين حل جيسوس بديلاً في الشوط الثاني، ووضع اسمه على الفور على لوحة النتائج، بعد تبادل رائع للكرة مع إيدي نكيتياه، قبل أن يحسم فوز فريقه الكبير بضربة رأس بعد 18 دقيقة أخرى.
وانضم جيسوس، وهو واحد من أربع صفقات أبرمها أرسنال خلال الصيف، للنادي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادماً من مانشستر سيتي.
وسجل لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني هدف التعادل 2-2، بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من 30 متراً، بينما سجل أرسنال هدفين آخرين بنيران صديقة في بداية مظفرة لاستعدادات فريق المدرب ميكل أرتيتا للموسم الجديد.

جابريل جيسوس
أرسنال
مانشستر سيتي
محمد النني
آخر الأخبار
فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني
عربي ودولي
زيلينسكي يقيل سفراء أوكرانيا في دول عدة
اليوم 23:19
فيضانات في باكستان
عربي ودولي
مقتل العشرات في باكستان مع هطول أمطار غزيرة
اليوم 23:04
أنتوني بلينكن متحدثا في مؤتمر صحفي في بالي
عربي ودولي
أميركا تقدم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا
اليوم 22:56
بريس جونسون محاطا بالوزيرين ريشي سوناك (يمين) وساجد جاويد
عربي ودولي
حزب المحافظين يعلن قراراً بشأن اختيار خليفة جونسون
اليوم 22:35
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
الرياضي
أنس جابر في قائمة القمودي والملولي والحفناوي
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©