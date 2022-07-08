جيسوس يقود أرسنال للفوز على نورمبرج ودياً

لندن (رويترز)

سجل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الوافد الجديد على أرسنال، هدفين، ليقود النادي الإنجليزي للفوز 5-3 على مضيفه نورمبرج، في مباراة ودية تحضيراً للموسم الجديد اليوم الجمعة.

وبعد تأخر أرسنال بهدفين حل جيسوس بديلاً في الشوط الثاني، ووضع اسمه على الفور على لوحة النتائج، بعد تبادل رائع للكرة مع إيدي نكيتياه، قبل أن يحسم فوز فريقه الكبير بضربة رأس بعد 18 دقيقة أخرى.

وانضم جيسوس، وهو واحد من أربع صفقات أبرمها أرسنال خلال الصيف، للنادي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادماً من مانشستر سيتي.

وسجل لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني هدف التعادل 2-2، بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من 30 متراً، بينما سجل أرسنال هدفين آخرين بنيران صديقة في بداية مظفرة لاستعدادات فريق المدرب ميكل أرتيتا للموسم الجديد.