رسمياً.. دي ماريا في يوفنتوس وبوجبا في الطريق

ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تعاقده رسمياً مع الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما وصل لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا إلى تورينو، تمهيداً لعودته مجدداً إلى صفوف "السيدة العجوز".

ونشر يوفنتوس عبر صفحته على تويتر بياناً جاء فيه "أنخل دي ماريا بات لاعباً من يوفنتوس" من دون تحديد مدة العقد".

وكان الدولي الأرجنتيني خضع الجمعة للفحص الطبي الروتيني، قبل توقيع العقد الذي سيتقاضى بموجبه 7 ملايين يورو لموسم واحد، وفق ما أفادت التقارير في إيطاليا.

ونشر يوفنتوس في حسابه على تويتر مقطع فيديو للطائرة الخاصة، التي كانت تقل دي ماريا تحط في تورينو، حيث كان أحد مسؤولي نادي "السيدة العجوز" في استقبال ابن الـ34 عاماً.

وأمضى دي ماريا سبعة أعوام في سان جيرمان توج خلالها بكل من لقب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا خمس مرات، إضافة لإحرازه كلاً من كأس الرابطة وكأس الأبطال المحليتين أربع مرات، ووصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي عام 2020.

على صعيد الأرقام الشخصية، دخل اللاعب السابق لبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي تاريخ سان جيرمان، كأفضل ممرر على الإطلاق مع 112 تمريرة حاسمة، مسجلاً 95 هدفاً في 295 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وبعدما كان ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة الفريق، وجد دي ماريا نفسه الموسم الماضي على مقاعد البدلاء، بعد وصول مواطنه النجم ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني.

ويبدو يوفنتوس مصمماً على استعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي تنازل عنه في الموسمين الماضيين لصالح الجارين إنتر وميلان توالياً، من خلال إجراء تعاقدات مؤثرة جداً هذا الصيف، قد يكون أبرزها عودة بوجبا الذي وصل الى تورينو مساء الجمعة، تمهيداً للتوقيع مع فريقه الجديد-القديم.

وسينضم لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق البالغ 29 عاماً، بعقد حر الى صفوف "بيانكونيري"، مقابل راتب سنوي مقدَّر بـ8 ملايين يورو زائد 2 مليون يورو مكافآت.

ونشر بوجبا مقطع فيديو وهو متجه من ميامي الأميركية إلى تورينو مقر نادي السيدة العجوز. ارتدى سترة بيضاء وسوداء على غرار ألوان يوفنتوس، وقال بالايطالية "إلى اللقاء".

وكان ناديه السابق مانشستر يونايتد، أعلن مطلع يونيو الماضي رحيل بطل العالم 2018 بعد ست سنوات في صفوفه.

وحمل بوجبا ألوان يوفنتوس بين 2012 و2016 بعد فترة أولى مع يونايتد، الذي تخرج في صفوفه من فرق الناشئين.

وأعاد يونايتد بوجبا إلى ملعب "أولد ترافورد" في 2016 بصفقة عالمية قياسية، حينها بلغت 89 مليون جنيه إسترليني (112 مليون دولار)، هندسها وكيله مينو رايولا الذي توفي في أبريل الماضي.

ولم يقدّم بوجبا مع يونايتد المستويات التي ظهر بها في يوفنتوس، وكان أحد أبرز العناصر الذين ساهموا بتتويجه بلقب الدوري الايطالي أربع مرات، إلى جانب أندريا بيرلو والتشيلي أرتورو فيدال أو دوره المحوري مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا 2018.

كانت أفضل فتراته، وإن لم تكن خارقة، مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما أحرز يونايتد آخر ألقابه في العام 2017 بتتويجه بالدوري الأوروبي "يوروبا ليج" وكأس الرابطة الانجليزية.

أدّت مشاكله البدنية الى خوضه 27 مباراة فقط مع الفريق في جميع المسابقات الموسم المنقضي، الذي انتهى مخيبًا له وللنادي الذي أخفق في احتلال مركز مؤهل الى دوري أبطال أوروبا.

وانضم بوجبا الى فريق الناشئين في يونايتد عام 2009 في سن الـ16، قادمًا من لوهافر وحقق معه كأس إنجلترا للناشئين، قبل أن يرتقي الى صفوف الفريق الأول في موسم 2011-2012 ويرحل مع نهايته الى تورينو. كان موسم 2018-2019 الافضل له في إنجلترا بإشراف مورينيو عندما سجل 16 هدفًا في 47 مباراة.