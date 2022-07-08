«دراجات الإمارات» إلى قمة سباق فرنسا

باريس (الاتحاد)

قدم فريق الإمارات استعراضاً مذهلاً، في المرحلة السادسة من سباق فرنسا الدولي «تور دو فرانس»، والذي أقيم على مسار بطول 220 كم، انطلاقاً من بلانش، وصولاً إلى لونجوي، وأكد تادي بوجاتشار دراج الفريق خلال السباق جدارته بالصعود إلى قمة التصنيف العام، والفوز بالقميص الأصفر، كما أثبت أنه أحد أفضل الدراجين في جيله، وربما أفضلهم على الإطلاق، وربما الرجل الذي ينتزع الفوز بلقب السباق هذا العام أيضاً.

وتمكن نجم فريق الإمارات، بمساعدة زملائه في الفريق رافال مايكا وبراندون ماكنالتي، من مواجهة هجمات منافسه فيلرموز من فريق توتال إنيرجيز، قبل أن يطلق العنان لنفسه لينطلق بأقصى سرعة قبل 500 متر من خط النهاية، محققاً الفوز في المرحلة، فضلاً عن صعوده إلى المركز الأول في التصنيف العام، وفوزه بالقميص الأصفر، كما كان متوقعاً من السلوفيني الشاب، ليزيد بذلك صعوبة التنافس على لقب التصنيف العام قبل انطلاق أولى المراحل الجبلية في الجولة لهذا العام.

وبعد مرحلة تضمنت العديد من الأجزاء المرصوفة بالحصى توجه الدراجون إلى جبال الأردين للمشاركة في المرحلة السادسة، وأقيمت هذه المرحلة على مسار بطول 219.9 كم، انطلاقاً من بلانش، وانتهاءً في لونجوي، وشهدت تراجع متصدر التصنيف العام فاوت فان آرت نجم فريق «جامبو-فيزما» الذي اضطر إلى الانسحاب قبل 15كم من خط النهاية، بعد أن رفع الدراجون وتيرة سرعاتهم.

وفي نهاية كلاسيكية للسباق واجه الدراجون مسافة التسلق في كوت مونتيني سور شير، والتي تمتد على مسافة 1.6كم، ويبلغ معدل انحدارها 4.4 في المائة، ثم مسافة التسلق في كوت دو بولفانتو على امتداد 800 م، وبمعدل انحدار بلغ 12.3 في المائة، قبل الوصول إلى مسافة التسلق النهائية في كوت ريليجيوس، على امتداد 1.6 كم، وبمعدل انحدار بلغ 5.8 في المائة. وقدم فريق الإمارات أداءً قوياً، بفضل دعم كل من مايكا و ماكنالتي لزميلهما تادي بوجاتشار على جميع مسافات التسلق، ما مكن السلوفيني الشاب من تجاوز منافسه ألكسندر فيلرموز «توتال إنيرجيز»، قبل أن ينطلق في سباق سرعة مذهل، قبل 500 متر من خط النهاية، تمكن بفضله من احتلال الصدارة في أداء قوي يدل على مهاراته الفريدة.

وقال بوجاتشار: يصبح تحقيق الفوز في جولة فرنسا أكثر جمالاً في كل مرة، وكان السباق شاقاً منذ بدايته، بسبب الأداء القوي للدراجين، ما دفع المجموعة لبذل جهود مكثفة طوال الوقت للتقدم ولتقليص الفارق.

وأضاف أنه لم يكن واثقاً في بداية المرحلة من قدرتنا على الفوز، لكننا عملنا بجد طوال السباق، وقدم زملائي أداءً قوياً لإيصالي إلى المقدمة، مع وصولنا إلى الجزء النهائي من المسار، وبرغم الإنهاك الذي تسببت به مسافات التسلق المتتابعة، تمكنت من تجاوز المنافسين، لذا فإنني سعيد جداً بهذه النتيجة وبفوزي بالقميص الأصفر من جديد.

وبفضل هذا الفوز تصدر بوجاتشار الترتيب العام لجولة فرنسا، ما مكنه من الفوز بالقميص الأصفر الذي يرتديه في المرحلة السابعة أولى المراحل الجبلية في الجولة، ويقام على مسار بطول 176.5 كم انطلاقاً من تومبلين وانتهاءً في قمة جبل بلانش دي بيل.