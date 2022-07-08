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فيرستابن أول «المسافات القصيرة» في النمسا
فيرستابن أول «المسافات القصيرة» في النمسا
8 يوليو 2022 21:13

فينيا (د ب أ) 

ينطلق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، من المركز الأول لسباق المسافات القصيرة، المقرر إقامتها السبت، والذي سيحدد شبكة الانطلاق لسباق الجائزة الكبرى النمساوي المقرر إقامتها الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.
وسجل فيرستابن، متصدر فئة السائقين، دقيقة و984. 4 ثانية حول مضمار "ريد بول رينج" البالغ طوله 4218 كيلومتراً، متفوقاً على تشارلز لوكلير سائق موناكو، بفارق 029. 0 ثانية، وكارلوس ساينز بفارق 082. 0 ثانية.
وواجه فريق مرسيدس كارثة بعدما فقد لويس هاميلتون في المنعطف السابع التحكم في السيارة، ونفس الأمر تكرر مع جورج راسل في المنعطف العاشر، واصطدما بالحواجز، وشهدت التجربة الثالثة ظهور الأعلام الحمراء في المرتين.
يمنح سباق المسافات القصيرة الذي يستمر 24 لفة، نقاطاً للسائقين الثمانية الأوائل، كما أن نتائجه تحدد شبكة الانطلاق الخاصة بسباق الأحد.
ويتصدر فيرستابن فئة السائقين بفارق 34 نقطة أمام زميله بالفريق سيرخيو بيريز وبفارق 43 نقطة أمام لوكلير.

ماكس فيرستابين
فورمولا 1
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