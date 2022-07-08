فليك يشيد بـ«مُعلمه»: مدرب رائع

فولفسبورج (د ب أ)

أشاد هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني، بالكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني الأسبق لبايرن ميونيخ الألماني، والذي عاد مؤخراً للتدريب في الدوري الألماني «بوندسليجا» من خلال نادي فولفسبورج.

وقال فليك: فولفسبورج تعاقد مع مدرب ممتاز ولاعبين رائعين. أهنئ القائمين على هذا النادي.

وكان فليك عمل مساعداً لكوفاتش في تدريب بايرن خلال عام 2019، قبل تولي المسؤولية خلفاً له في نوفمبر من العام نفسه بعد إقالة كوفاتش، الذي عاد قبل أسابيع قليلة للعمل في البوندسليجا من خلال توليه تدريب فولفسبورج.

وقال فليك في تصريحات نشرتها صحيفة «فولفسبورجر ألجماينه تسايتونج»: كان بيننا، ولا يزال، تواصل محترم يتسم بالتقدير المتبادل. يمكن الاعتماد على هذا المدرب. إذا وعد بشيء، فإنه يفي به.

وأشار: يتميز كوفاتش بالعمل الجاد ويكرس جهده من أجل الارتقاء باللياقة البدنية للاعبي فريقه. شاهدنا هذا في بايرن وإنتراخت فرانكفورت.

وسافر فريق فولفسبورج اليوم الجمعة إلى النمسا، للانتظام في معسكر تدريبي لمدة تسعة أيام. ومن المقرر أن يزور فليك معسكر الفريق يوم الاثنين المقبل.

ويحظى لوكاس نميتشا مهاجم الفريق بفرصة جيدة للمشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

كما سبق لفليك أن استدعى ريدل باكو وماكسيميليان أرنولد لاعبي الفريق، إلى قائمة المنتخب الألماني في ارتباطات سابقة.