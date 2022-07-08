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ثنائية لجودلفين في اليوم الثاني بمهرجان «جولاي» بإنجلترا
ثنائية لجودلفين في اليوم الثاني بمهرجان «جولاي» بإنجلترا
8 يوليو 2022 20:57

محمد حسن (دبي)
واصلت خيول جودلفين تألقها خلال اليوم الثاني لمهرجان "جولاي"، الذي أقيم مساء اليوم بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، وحققت ثنائية عبر كل من المهرة "موج" والمهر "نيو لندن".
وشهد الحفل فوز المهرة "بروسبرس فويج" بإشراف رالف بيكيت وقيادة روب هورنبي، بلقب الشوط الرئيسي سباق فالموث ستيكس للفئة الأولى، فيما حلت "انسبايرال" بإشراف جون جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري، بالمركز الثاني.
وجاء فوز "موج" في ثالث الأشواط وهو سباق دوك أوف كامبريدج ستيكس للفئة الثانية، مسجلة أول فوز لها بسباقات الفئات، متصدرة المنافسة بجسارة منذ البداية وحتى النهاية.
وكانت ابنة "أكسيد أند أكسل" التي يدربها سعيد بن سرور قد حلت وصيفة في الباني ستيكس للفئة الثالثة في مهرجان رويال آسكوت في مشاركتها السابقة، وانتظمت خطواتها سريعاً في هذا السباق تحت قيادة راي داوسون وتمكنت من التقدم، بعد أن تم تصحيح مسارها في الخطوات الأخيرة مسجلة الفوز بفارق نصف طول عن الوصيفة "ليزو"، وتم تأكيد النتيجة بعد تحقيق المشرفين.
أما "نيو لندن" بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، فقد جاء فوزه في سباق هيراتيج هانديكاب، بعد أداء قوي، مضيفاً الفوز الثالث في مسيرته، جاء تفوقه بفارق 3 أطوال عن الوصيف "سويلكان بريدج.

جودلفين
مضمار نيوماركت
سعيد بن سرور
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