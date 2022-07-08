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دي ماريا إلى اليوفي
دي ماريا إلى اليوفي
8 يوليو 2022 20:53

تورينو (د ب أ) 

استكمل نجم كرة القدم الأرجنتيني آنخل دي ماريا، إجراءات الفحص الطبي في نادي يوفنتوس الإيطالي، تمهيداً للانتقال إليه استعداداً للموسم المقبل.
وأصبح دي ماريا «34 عاماً» نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سابقاً على أعتاب الانضمام ليوفنتوس رسمياً.
ونشر نادي يوفنتوس صورة للاعب اليوم برفقة المدرب ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق.
وكان دي ماريا وصل إلى تورينو مساء أمس الخميس، للخضوع للفحوص الطبية وتوقيع العقد بعد إتمام جميع إجراءات الصفقة.
وينتظر أن يوقع دي ماريا على عقد لمدة عام واحد مع يوفنتوس، بعدما خاض المواسم السبعة السابقة مع سان جيرمان. ولكن النادي الفرنسي لم يجدد عقد اللاعب ليصبح حراً في الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر.
كما اقترب يوفنتوس من ضم اللاعب الفرنسي الدولي بول بوجبا «29 عاماً» في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بنهاية يونيو الماضي.
ونشر بوجبا مقطعاً مصوراً على حسابه في "انستجرام" يظهر فيه وهو على متن طائرة خاصة. وأرفق اللاعب مع الصورة تعليقاً يقول فيه "مسألة وقت" و"أراكم قريباً" في إشارة لعودته إلى يوفنتوس الذي لعب له منذ 2012 إلى 2016.

دي ماريا
بول بوجبا
يوفنتوس
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
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