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بوجاتشار يعزز صدارة «فرنسا للدراجات» بـ «المرحلة 7»
بوجاتشار يعزز صدارة «فرنسا للدراجات» بـ «المرحلة 7»
8 يوليو 2022 20:46

باريس (رويترز)

عزز تادي بوجاتشار صدارته للترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات، بعد فوزه بالمرحلة السابعة التي امتدت لمسافة 176.3 كيلومتر بين تومبلين ولا سوبر لا بلانش دي بيلفي.
وتفوق المتسابق السلوفيني، حامل اللقب في آخر عامين، على الدنمركي يوناس فينجارد وصيف بطل العام الماضي في نهاية المرحلة.
واحتل بريموش روجليتش، وصيف البطل في 2020، المركز الثالث بفارق 12 ثانية.
ويتفوق بوجاتشار في صدارة الترتيب العام بفارق 35 ثانية على فينجارد، بينما يأتي البريطاني جيرينت توماس ثالثاً بفارق دقيقة واحدة و10 ثوان عن الصدارة.
شهدت المرحلة بداية سريعة قادها فائزون سابقون بمراحل في سباق فرنسا، مثل الألماني لينارد كامنه متسابق بورا هانزجروهه، الذي كان يتفوق بفارق كبير قبل آخر كيلومتر حين قرر بوجاتشر المغامرة.
ونجح بوجاتشر وفينجارد في اللحاق بكامنه قبل أقل من 100 متر من النهاية.
وكان المتسابق الدنماركي يتفوق بطول دراجتين على بوجاتشار، وبدا أنه في طريقه للفوز بالمرحلة، لكن بوجاتشر متسابق فريق الإمارات زاد سرعته ليفوز بثاني مرحلة له في يومين.
واحتل كامنه المركز الرابع بينما حل توماس خامساً، حيث عبر المتسابقان خط النهاية بفارق 14 ثانية خلف صاحب القميص الأصفر.
واحتل الفرنسي دافيد جود المركز السادس بفارق 19 ثانية، ليتقدم للمركز الخامس في الترتيب العام بفارق دقيقة واحدة و31 ثانية عن الصدارة و13 ثانية، خلف البريطاني آدم ييتس صاحب المركز الرابع.

تادي بوجاتشار
الإمارات للدراجات
سباق فرنسا للدراجات
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