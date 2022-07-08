محمود خميس «عنابي» لموسمين



أبوظبي (الاتحاد)



جددت شركة نادي الوحدة لكرة القدم عقد المدافع الدولي محمود خميس، لمدة موسمين.

وأصدر «العنابي» بياناً رسمياً وجه فيه الشكر إلى مجلس إدارة النصر على تعاونه في تسهيل إجراءات انتقال خميس، مما يعكس عمق العلاقات بين الناديين، متمنين للاعب التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المقبلة.

ولعب خميس «34 عاماً» مع «أصحاب السعادة»، 19 مباراة، في دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الماضي، بواقع 1408 دقيقة، وشارك أساسيا في 16 مباراة، ولعب للوحدة بنظام الإعارة قادماً من «العميد».

ويملك خميس تاريخاً طويلاً مع النصر» ناديه السابق، حيث لعب له 8 مواسم متتالية، وكان قبلها في الوحدة لعدة سنوات، قبل أن ينتقل إلى «العميد».