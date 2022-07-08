العين يجدد عقد خالد البلوشي 4 مواسم



دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تجديد عقد خالد البلوشي «23 عاماً»، لمدة 4 مواسم، حتى 2026، بهدف توفير الاستقرار الفني للفريق الذي يستعد للدفاع عن لقب الدوري، بجانب التحضير للوصول إلى أفضل «توليفة» للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2023.

وينتظر أن يغادر «الزعيم» إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا يوم 19 يوليو الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر نفسه، على أن ينتقل بعدها للمرحلة الثالثة بالمعسكر المغلق في النمسا، وينتظر أن يلعب الفريق 8 مباريات ودية في ألمانيا والنمسا.

من جانبه، قال خالد البلوشي، إن الثقة الغالية من إدارة النادي، تعزز من رغبتي في العطاء لهذا الكيان الكبير، وتمنحني الدافع القوي للمضي قدماً على نهج اللاعبين الذين ارتبطت مسيرتهم مع العين بإنجازات غير مسبوقة، وسطروا أسماءهم بأحرف من نور في السجل الذهبي على مر تاريخ النادي العريق على المستويين المحلي والقاري.

وشكر البلوشي الإدارة والمدرب على كل الدعم الذي ظل يحظى به خلال الفترة الماضية، والتشجيع المتواصل لتقديم أفضل ما لديه، خصوصاً خلال الفترة التي اضطر فيها لإجراء جراحة، ما أسهم في تعزيز معنوياته، وعودته السريعة إلى التدريبات الجماعية.

وحول طموحاته بعد الإعلان عن تجديد تعاقده، قال: منذ الانضمام إلى العين عندما كنت لاعباً بمدرسة الكرة، لم أضع سقفاً لطموحاتي، وأهدافنا دائماً واضحة لأن الانتماء إلى الأندية الكبيرة يمنحك الدافع لمعانقة الأمجاد وحصد الألقاب والإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، غير أن تجديد التعاقد وثقة المدرب والإدارة وجماهير العين، تعزز من مسؤولياتي، والمؤكد أن لدي طموحاتي الشخصية التي تتسق مع أهداف النادي، والتي أسعى إلى تحقيقها في ظل الإمكانيات العالية التي يوفرها النادي للاعبيه.

وأضاف: أنا أبن العين نشأت وترعرعت في مدرسة الكرة وأكاديمية النادي، حتى وصلت إلى الفريق الأول، وندرك جيداً ما المطلوب منا في الموسم الجديد، ونتحلى بروح القتال والتركيز ونضاعف من جهودنا، من أجل المحافظة على المكتسبات التي حققناها في الموسم المنتهي، والذي شهد تتويجنا بلقبي الدوري وكأس رابطة المحترفين .

و قال «الأمة العيناوية» الأكثر تأثيراً في «دورينا»، الأمر الذي تؤكده لغة الواقع والأرقام، واللاعبون محظوظون في العين بهذا الجمهور الكبير الذي ظل داعماً ومسانداً لنا في كل مبارياتنا بالموسم الماضي.

وأضاف: بعد التتويج مع العين بدوري أدنوك، وكأس المحترفين، أتطلع إلى المزيد من الإنجازات مع النادي الكبير، من خلال استعادة لقب دوري أبطال آسيا والمشاركة في كأس العالم للأندية، لأن الإنجاز عندما يرتبط بتمثيل الدولة في المسابقات الخارجية له طعم ونكهة خاصة، والعين اعتاد على تسجيل الحضور المتميز لدولتنا في البطولات العالمية والقارية والإقليمية.