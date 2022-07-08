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«القوى» يكرم بطلات «الألعاب الخليجية»
«القوى» يكرم بطلات «الألعاب الخليجية»
8 يوليو 2022 16:25

 
دبي (الاتحاد)


كرم الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى منتخب السيدات، تقديراً لنتائجه في دورة الألعاب الخليجية التي استضافتها الكويت مؤخراً، بعدما حقق 9 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و5 برونزيات، ومثل المنتخب لطيفة الكعبي، وفاطمة البلوشي، ووداد روباري، ومهرة عبدالرحيم، وفاطمة الحوسني، وميرة غلوم، وعبير البلوشي، ورقية المرزوقي.
وأشاد الدكتور محمد المر بنتائج منتخب السيدات، رغم المنافسة التي شهدتها الألعاب الخليجية مؤكداً أهمية الاستفادة من المشاركة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، لتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية، والعمل على الاستفادة من التجارب الخارجية، في وضع الأطر الداعمة لاستراتيجية اتحاد ألعاب القوى في الوصول إلى أفضل الممارسات لتحقيق المنجزات الوطنية، وحثهم كذلك على المواصلة في التمرين، وبذل كل طاقاتهم لتطوير أرقامهم وكسرها للاستمرار في حصد الميداليات في المرحلة المقبلة.

الإمارات
ألعاب القوى
دورة الألعاب الخليجية
الكويت
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