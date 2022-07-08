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الشارقة يُعير الحوسني إلى «الصقور»
الشارقة يُعير الحوسني إلى «الصقور»
8 يوليو 2022 15:22

 
علي معالي (الشارقة)


أعار الشارقة الحارس سعود الحوسني إلى فريق الإمارات، حتى نهاية الموسم المقبل، والمدافع حمد جاسم إلى البطائح.
ويعتبر جاسم «26 عاماً» واحداً من أبناء «الملك»، حيث سبق له أن شارك في محطته الأولى مع الفريق في «المحترفين» موسم 2016- 2017، ولعب مباراة واحدة أمام العين، وانتهت بفوز «الزعيم» 4- 2، وفي الموسم التالي، خاض حمد 4 مباريات، وفي موسم فوز «الملك» بلقب الدوري 2018- 2019 شارك اللاعب في 17 مباراة «395 دقيقة».
وفي موسم 2019- 2020 لعب حمد جاسم 3 مباريات «90 دقيقة»، وفي 2020- 2021 خاض 6 مباريات «520 دقيقة»، وفي الموسم الماضي لعب مباراتين فقط «78 دقيقة» فقط.
ورأت إدارة الكرة بالنادي منح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات، من خلال البطائح الصاعد للمرة الأولى في تاريخه إلى «المحترفين»، ومنحته فترة اللعب مع «الملك» الخبرات التي تساعده في مشواره مع فريقه الجديد، أما حارس سعود الحوسني لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول.

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