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14 لاعباً في قائمة «شباب السلة»
14 لاعباً في قائمة «شباب السلة»
8 يوليو 2022 15:03

 
علي معالي(دبي)


اختار الجهاز الفني لمنتخب الشباب لكرة السلة على 14 لاعباً لخوض البطولة العربية والتصفيات الآسيوية، وهم: زايد عبدالرحمن، ومحمد سعيد، وزايد طارق «الوحدة»، وسالم فاضل، راكان غانم «العين»، وسيف حامد، عبدالعزيز خليفة «الوصل»، وحسين خالد «شباب الأهلي»، وسعيد هاشل، محمد عبدالله، راشد عبدالحكيم، زايد توفيق «الشارقة»، وحسن إبراهيم، حمد محمود «النصر».
وضم المنتخب 24 لاعباً في مرحلة التدريب الأولى، التي انطلقت من دبي، واستمرت لمدة أسبوع، ثم انتقل المعسكر في الأسبوعين التاليين إلى خورفكان، تحت قيادة الجهاز الفني والمكون من دكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وسالم عتيق مدرب منتخب الشباب، ويعاونه أيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، ومعهم الإداري علي الحمادي.
وفي معسكر خورفكان أظهر المنتخب حالة كبيرة من التركيز، قبل خوض البطولة العربية التي تقام بالقاهرة من 14 إلى 21 يوليو الجاري، وبعدها بطولة الخليج في دبي من 26 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا.
وأنهى منتخبنا تجمعه الثالث في خورفكان، على أن يعود إلى المعسكر مجدداً ثاني أيام عيد الأضحى، بفندق سيتي سيزن في دبي استعداداً للسفر إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

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