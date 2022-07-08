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«الرحالة» رينا يعود إلى «العائلة الصفراء»
«الرحالة» رينا يعود إلى «العائلة الصفراء»
8 يوليو 2022 14:18

مدريد (أ ف ب)
يعود الحارس الدولي الإسباني السابق بيبي رينا إلى بلاده، للدفاع عن ألوان فريقه السابق فياريال الذي غادره قبل 17 عاماً، لبدء رحلة طويلة خارج البلاد قادته إلى إنجلترا وإيطاليا وألمانيا.
وفي مقطع فيديو نشره فياريال على تويتر، قال الحارس الذي سيبلغ الأربعين نهاية الشهر المقبل: أيتها العائلة الصفراء «في إشارة إلى لون قميص الفريق»، ها أنا مجدداً بعد 17 عاماً. أنا متحمس جداً وأتطلع بفارغ الصبر لرؤيتكم مجدداً والتمتع بتواجدي بينكم.
وبعدما بدأ مشواره مع الفرق العمرية لبرشلونة الذي رقاه إلى الفريق الأول لموسمي 2000-2001 و2001-2002، انتقل رينا إلى فياريال لثلاثة مواسم ودافع عن عرينه في 147 مباراة ضمن جميع المسابقات، قبل بدء ترحاله القاري أولاً مع ليفربول الإنجليزي الذي أمضى في صفوفه ثمانية أعوام، قبل أن يتركه للدفاع عن ألوان نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، ثم عن ألوان بايرن ميونيخ الألماني لموسم أيضاً «2014-2015».
عاد رينا إلى نابولي مجدداً وهذه المرة في صفقة نهائية أبقته في الفريق الجنوبي من 2015 حتى 2018، قبل الانتقال إلى منافسه المحلي ميلان لموسمين تخللهما عودته إلى الدوري الممتاز معاراً لأستون فيلا.
وأنهى بيبي مغامرته الإيطالية بموسمين آخرين بألوان لاتسيو قبل أن يقرر العودة إلى فياريال وفي جعبته 854 مباراة بالمجمل خلال مسيرة أحرز خلالها لقباً واحداً على صعيد الدوري مع بايرن عام 2015، فيما أحرز مسابقة الكأس مرتين «2006 مع ليفربول و2014 مع نابولي» وكأس الرابطة والكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة «ليفربول 2012 و2005 توالياً»، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مع "الحمر" أيضاً عام 2007.

نابولي
ميلان
ليفربول
أستون فيلا
برشلونة
بيبي رينا
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