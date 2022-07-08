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القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
القضاء السويسري يبرئ بلاتر وبلاتيني
8 يوليو 2022 13:00

لوزان (أ ف ب)

برّأ القضاء السويسري رئيسي الاتحادين الدولي والأوروبي السابقين، السويسري جوزيف بلاتر والفرنسي ميشيل بلاتيني، في قضية احتيال وتزوير قضت على مسيرتهما الإدارية.
ولم توافق المحكمة الجزائية في بلينتسونا على طلبات النيابة العامة منتصف يونيو، بسجن بلاتر «86 عاماً» وبلاتيني «67 عاماً» سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي «فيفا»، بحصول بلاتيني على تعويض غير مبرّر بقيمة مليوني فرنك سويسري لعمل استشاري لصالح بلاتر بين 1998 و2002.
ووقّع بلاتيني وبلاتر اتفاقاً مكتوباً في أغسطس 1999 ينصّ على دفع فيفا مبلغ 300 ألف فرنك سويسري سنوياً، ليؤكدا أنهما اتفقا بعقد شفوي على دفع 700 ألف سنوياً، أكثر عندما تسمح مالية الاتحاد الدولي بذلك.
قدّم بلاتيني، حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي ثلاث مرات في الثمانينيات، والذي تبوأ رئاسة الاتحاد الأوروبي «بين 2007 و2015» وكان يطمح لرئاسة فيفا، فاتورة بقيمة 2 مليوني فرنك سويسري في بداية عام 2011، وقعها بلاتر وقدّمها إلى فيفا كرصيد متأخر للراتب، فيما اعتبرتها النيابة العامة زائفة.
وزعم الرجلان اللذان طلبا البراءة بوجود تلاعب سياسي وقضائي، هدف إلى إبعادهما عن السلطة.
وخلال التحقيق وأسبوعين من جلسات الاستماع، سعى الدفاع إلى إدخال احتمالية دور ممكن خلف الكواليس لرئيس فيفا الحالي جاني إنفانتينو، الذي كان اليد اليمنى لبلاتيني في يويفا، ثم انتُخب بشكل غير متوقع لرئاسة فيفا في بداية 2016، بعد فضيحة فساد تاريخية وهدر أموال بمئات الملايين من الدولارات لمسؤولي المنظمة الكروية.
يذكر أن الاتحادين الدولي والأوروبي يتخذان من سويسرا مقرا لهما، في زيوريخ ونيون توالياً.
وانضم بلاتر إلى فيفا عام 1975 واصبح أميناً عاماً في 1981 ثم رئيس اكبر منظمة كروية بدءاً من 1998. أجبر عام 2015 على التخلي عن منصبه وأوقف ثماني سنوات تم تقليصها إلى ست، لخرقه قواعد الأخلاقيات.
أما بلاتيني الذي يعتبر بين أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فقد تعرض بدوره لعقوبة إيقاف لثماني سنوات تم تقليصها إلى أربع من قبل محكمة التحكيم الرياضية.

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