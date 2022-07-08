مارادونا يدعم ميسي في «المونديال»!



علي معالي(دبي)



يبدو أن الأسطورة دييجو مارادونا سيظل قصة عشق وحب لا تنتهي في الأرجنتين، ولن تمر مناسبة كبيرة إلا وتتواجد فيها هذه الأسطورة التاريخية، وما يحدث في «مونديال 2022» في قطر «خير دليل» على ذلك، والبطولة تعد الأولى التي يغيب عنها بعد وفاته في نوفمبر 2020.

مفاجأة جديدة كشفت عنها الأرجنتين بشأن علاقتها وحبها لمارادونا من عشاقه وأصدقائه ورفقاء درب المنتخب، بالإضافة إلى اتحاد الكرة نفسه، حيث تم تخصيص طائرة لإحياء ذكرى الأسطورة الكروية، وتنطلق الرحلة من العاصمة بوينس آيرس، وتنتهي في الدوحة بقطر التي تستضيف نهائيات كأس العالم 2022.

وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» قال ماكسيميليانو جايو صديق سابق لمارادونا منذ 2008 وحتى وفاته، وهو مفوض رسمي في الوقت الراهن من جانب أسرة الأسطورة: هناك الكثير من التفاصيل التي نُعلن عنها، وتفاصيل أخرى سيتم التحدث عنها في موعدها المناسب، وأن الهدف هو إحياء ذكرى لاعب صنع التاريخ، ليس فقط لكرة «التانجو»، بل أمتع العالم بموهبته الفذة.

وأضاف: الطائرة الخاصة، والتي تحمل اسم وصور مارادونا ستكون داعماً معنوياً كبيراً للمنتخب بقيادة ميسي، من أجل استعادة «التانجو» للقب الغائب منذ عام 1986 الذي تُوج به في المكسيك مع دييجو.

وقال جايو: الأرجنتين بكل طوائفها تقف خلف المنتخب في «مونديال 2022»، وهناك نجوم كبار سابقين يدعمون فكرة الطائرة الخاصة، ومنهم جوليرمو بيريرا الذي ساعد معنا في هذا المشروع، وريكاردو بوتشيني رفيق مارادونا، وأورتيجا وخوان باولو سولين.

وأضاف: تتكون الطائرة والتي يُطلق عليها «دي 10 إس» من 10 مقاعد، وتتزين بألوان علم الأرجنتين، وتحمل صورة مارادونا، وهو يقبل كأس العالم التي تُوج بها في 1986 بالمكسيك، وداخلها سيتم التفاعل بين مارادونا وركاب الطائرة، من خلال الذكاء الاصطناعي واستخدام تقنية «الهولوجرام».

وقال: على جناحي الطائرة صورتان لهدفي مارادونا في شباك إنجلترا في مونديال 1986، كونهما «علامة فارقة» في تاريخ الأرجنتين بتلك النسخة، والطائرة عليها توقيع مارادونا والجزء الخارجي صور له والداخلي بها شاشات للتحدث مباشرة مع مارادونا من خلال «الهولوجرام».

وعن رحلاتها قال: تتجول الطائرة في الدول التي صنع فيها مارادونا تاريخاً كروياً، وتطوف مدن الأرجنتين، ويتمكن المشجعون من ركوب الطائرة وترك رسالة والتفاعل مع اللاعب الراحل عبر الذكاء الاصطناعي ورؤية ذكرياته ولاعبين آخرين من فريق 1986 رفقاء مارادونا في مونديال 1986 هم الركاب الـ 10 الأوائل.

وأضاف: صاحب الفكرة هو جاستون كولكر الرئيس التنفيذي لشركة جيف أند جيت للتكنولوجيا المالية، وهو صديق مارادونا منذ سنوات طويلة، ويرى أن هذه أول بطولة كأس عالم يغيب عنها مارادونا بجسده، لذلك كان الهدف هو تخليد ذكراه، وبعد 20 يوليو سوف يتم تقديم الطائرة في صورتها النهائية، بعد الاعتماد الكامل من كافة الجهات المختصة.