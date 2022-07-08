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«مستقبل الجودو» يختتم معسكر الفجيرة
«مستقبل الجودو» يختتم معسكر الفجيرة
8 يوليو 2022 12:35

 
أبوظبي (الاتحاد)


اختتم منتخب الجودو للشباب والناشئين معسكره الداخلي في الفجيرة، وأقيم بناء على توصية اللجنة الفنية، استعداداً لمختلف المشاركات الخليجية والعربية والآسيوية، وبهدف صقل وتطوير المهارات واكتشاف المواهب من خلال المعسكرات القصيرة.
وضمت قائمة «منتخب المستقبل» 9 لاعبين هم: أحمد جاسم، وزايد فيصل النقبي «اتحاد كلباء»، وسعيد النقبي «الفجيرة للفنون القتالية»، من فئة الشباب، وحمد الهاشمي «خورفكان»، ومنصور جمعة، ومانع جمعة، وخالد وليد «الشارقة»، ومحمد عبدالله الشعالي «النصر»، وحميد الشامسي «اتحاد كلباء»، من وفئة الناشئين، ويشرف على التدريب الياباني أشيدو كوكي، والمدير الفني للاتحاد شعبان السيد إدارياً، وشهد المعسكر تدريبات صباحية ومسائية بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية الذي سخر كافة متطلبات النجاح.
وشهد ختام المعسكر محمد جاسم أمين السر المساعد مشرف الجودو، الذي شرح سياسة وخطط مجلس إدارة الاتحاد في تشكيلة الجديد للدورة القادمة برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، كما قام بتوزيع شهادات الأحزمة السوداء على الناجحين في الاختبارات التي أقيمت على هامش المعسكر، بحضور الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام والفنية، وعيسى موسى بن هويدن رئيس لجنة الأندية بالمنطقة، وعلي محمد اليماحي ممثل فئة الشباب مساعد رئيس اللجنة الفنية.

 

الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب الدرعي
الفجيرة
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