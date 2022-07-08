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فريتز يرفض «الصدقة» من نادال!
فريتز يرفض «الصدقة» من نادال!
8 يوليو 2022 12:26

 
ويمبلدون (رويترز) 

رفض تيلور فريتز اقتراحات بعض الجماهير التي قالت إنه كان ينبغي على النجم الإسباني رافائيل نادال الانسحاب من المواجهة بينهما في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس في وقت سابق من الأسبوع الحالي بسبب الإصابة، ومن ثم السماح للاعب الأميركي بالصعود لقبل نهائي ثالث البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.
وفاز نادال على فريتز 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 الأربعاء الماضي، رغم أنه بدا في بعض الأحيان قريباً من الانسحاب من المباراة بسبب إصابة في البطن.
ويوم الخميس انسحب النجم الإسباني المخضرم من مباراته في نصف النهائي أمام الأسترالي نيك كيريوس.
ورداً على تعليق على إنستجرام، قال إنه كان ينبغي على نادال أن يفسح الطريق أمام فريتز للصعود إلى نصف النهائي كتب اللاعب الأميركي «لا، أنا لا أريد «صدقة» من أحد، إن لم يكن بوسعي الفوز عليه، فإنني لا أستحق الصعود إلى نصف النهائي، الأمر بهذه البساطة».
وقال فريتز «24 عاماً» الذي حصل على أول لقب في بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة في إنديان ويلز في وقت سابق من العام الحالي على حساب نادال، إن هزيمته الأخيرة في ويمبلدون أمام نادال كانت الخسارة التي سببت له الألم الأكبر طوال مسيرته.

التنس
ويمبلدون
نادال
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