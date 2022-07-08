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جوميز سعيد بحلم الطفولة
جوميز سعيد بحلم الطفولة
8 يوليو 2022 10:35

 
لندن (د ب أ) 

أبدى جو جوميز مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في أن أفضل أيامه في مسيرته الكروية لازالت بانتظاره، وذلك بعد توقيعه على عقد جديد مع فريقه الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن العديد من التكهنات دارت حول مستقبل اللاعب «25 عاماً» في الأشهر القليلة الماضية، بعدما شارك في 21 مباراة فقط من أصل 63 مباراة لفريقه في الموسم.
ورغم ذلك فإن إدارة ليفربول أظهرت ثقة كبيرة في اللاعب الذي عانى من إصابات قوية في الركبة والكاحل منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2015، ومن المعروف أن العقد الجديد سيستمر حتى عام 2027. 

وقال جوميز في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: بالتأكيد تلك لحظة متميزة بالنسبة لي ولعائلتي، أنها لحظة أخرى أحقق فيها حلم من أحلام الطفولة.

وأضاف: إنه مكان رائع للبقاء فيه بالنسبة لي، ربما هو واحد من أفضل، في حال لم يكن أفضل الأندية في العالم في الوقت الحالي، وفرصة تجديد عقدي هنا كان قراراً سهلاً حقاً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
جو جوميز
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