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قرعة الموسم الجديد في ضيافة «استراحة السُحب»
قرعة الموسم الجديد في ضيافة «استراحة السُحب»
7 يوليو 2022 23:28

أبوظبي (الاتحاد)
قررت رابطة المحترفين، إقامة حفل سحب قرعة الموسم الرياضي 2022-2023، لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحضور ممثلي الأندية المحترفة، في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة، يوم 15 يوليو الجاري، عند السادسة مساءً.
وتطل استراحة السحب على مدينة خورفكان، من على ارتفاع 600 متر فوق سطح البحر، وتضم عدداً من أرقى المرافق والخدمات الحديثة، التي تضمن راحة الزوار، وحصولهم على أكبر قدر من المتعة والترفيه.
جدير بالذكر أن رابطة المحترفين كانت قد أقامت ورشة عمل، لمناقشة مقترحات أجندة الموسم الجديد، أواخر يونيو الماضي، بحضور الأندية المحترفة، وتم الاتفاق على كافة الجوانب الخاصة بمسابقات الموسم الجديد، وكل ما يتعلق بتصورات الروزنامة.

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
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