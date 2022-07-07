«أبيض الشباب» يُواصل معسكره «المغربي»

دبي (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم مواليد 2003 "تحت 19 سنة"، تدريباته في معسكره الحالي الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي في المملكة المغربية، ويستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري.

ويأتي هذا المعسكر الخارجي في إطار استعدادات أبيض الشباب، للمشاركة في النسخة الثامنة لبطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، بالفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 منتخبًا، وضمن برنامج تحضيراته للتصفيات الآسيوية المقرر انطلاقها في شهر سبتمبر 2022.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني لهذا المعسكر 26 لاعبًا، وهم : محمد خليل، خميس أحمد، محمد أحمد، هزاع سبيت، عمر إبراهيم، محمد سالم، مايد سعيد، راشد بدر، سيف ياقوت، راشد محمد، عيسى خلفان، خالد صالح، يوسف عبدو، سيف خالد، علي عبدالعزيز، عبدالله خالد، سعيد أحمد، عتيق عصام، سالم طارق، ربيع حسن، عبدالله بدر، حمد عارف، أحمد ناصر، نواف جاسم، مبارك سالم، زايد عبدالله.

ويُشرف على تدريب منتخب الشباب, المدرب الاسباني فرانك أورتيغا.

وكانت قرعة بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، التي أُجريت يوم 26 يونيو الماضي، قد أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن واليمن.