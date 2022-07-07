ثلاثية إماراتية في افتتاح مهرجان «جولاي» في نيوماركت

محمد حسن (دبي)

حققت خيول الإمارات ثلاثية رائعة في افتتاح مهرجان "جولاي"، الذي أقيم مساء اليوم بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، حيث جاءت الثلاثية عبر ثنائي خيول جودلفين "يبير"، و "نوبل داينستي" و"مايتي يولسيس" لسعيد سهيل.

وافتتح الثلاثية "يبير" بالشعار الأزرق الملكي، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، والذي انتزع الفوز بلقب برينسيس أوف ويلز ستيكس للفئة الثانية لمسافة 2400 متر.

وحقق "مايتي يولسيس" بشعار سعيد سهيل، وبإشراف جون وثادي جوسدن وقيادة فرانكي ديتوري، ثاني الانتصارات الإماراتية خلال سباق سير هنري سيسيل ستيكس "قوائم" لمسافة الميل.

وأكمل الثلاثية الإماراتية نجم جودلفين "نوبل داينستي" الذي منح ثنائية لمدربه شارلي أبلبي، وفارسه ليام بيوك بعد فوزه بلقب سباق ويذربيس هاميلتون هانديكاب لمسافة الميل، في ختام أشواط اليوم الأول للمهرجان العريق.