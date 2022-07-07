بوجاتشار يتألق ويتصدر في «فرنسا للدراجات»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد مرحلة تضمنت العديد من الأجزاء المرصوفة بالحصى، توجه الدراجون اليوم إلى جبال الأردين للمشاركة في المرحلة السادسة من جولة فرنسا، التي أقيمت على مسار بطول 219.9كم انطلاقاً من بلانش وانتهاء في لونجوي.

وشهدت المرحلة تراجع متصدر التصنيف العام فاوت فان آرت (جامبو-فيزما) الذي اضطر إلى الانسحاب قبل 15كم من خط النهاية بعد أن رفع الدراجون وتيرة سرعاتهم.

وفي نهاية كلاسيكية لسباق الأردين، واجه الدراجون مسافة التسلق في كوت مونتيني سور شير التي تمتد على مسافة 1.6كم ويبلغ معدل انحدارها 4.4%، ثم مسافة التسلق في كوت دو بولفانتو على امتداد 800م وبمعدل انحدار بلغ 12.3%، قبل الوصول إلى مسافة التسلق النهائية في كوت ريليجيوس على امتداد 1.6كم وبمعدل انحدار بلغ 5.8%.

وقدم فريق الإمارات أداء قوياً بفضل دعم من مايكا وماكنالتي لزميلهما تادي بوجاتشار على جميع مسافات التسلق، ما مكَّن السلوفيني الشاب من تجاوز منافسه ألكسندر فيلرموز (توتال إنيرجيز) قبل أن ينطلق في سباق سرعة مذهل قبل 500م من خط النهاية، ليتمكَّن بفضله من احتلال الصدارة في أداء قوي يدل على مهاراته الفريدة.

وتعليقاً على فوزه، قال تادي بوجاتشار: يصبح تحقيق الفوز في جولة فرنسا أكثر حلاوة في كل مرة! كان سباق اليوم شاقاً جداً منذ بدايته بسبب الأداء القوي الذي قدمه الدراجون، ما دفع المجموعة إلى بذل جهود حثيثة طوال الوقت للتقدم ولتقليص الفارق.

وأضاف: لم أكن واثقاً في بداية المرحلة من قدرتنا على تحقيق الفوز، لكننا عملنا بجد طوال السباق وقدم زملائي أداء قوياً لإيصالي إلى المقدمة مع وصولنا إلى الجزء النهائي من المسار. وتابع بوجاتشار: على الرغم من الإنهاك الذي تسببت به مسافات التسلق المتتابعة، تمكنت بفضل لياقتي من تجاوز المنافسين، لذا فإنني سعيد جداً بهذه النتيجة وبفوزي بالقميص الأصفر من جديد.

وبفضل هذا الفوز، تصدر تادي بوجاتشار ترتيب التصنيف العام لجولة فرنسا، ما مكنه من الفوز بالقميص الأصفر، الذي سيتمكن من ارتدائه في سباق الغد الذي يعد أول السباقات الجبلية في الجولة، ويقام على مسار بطول 176.5كم انطلاقاً من تومبلين وانتهاء في قمة جبل بلانش دي بيل، حيث تمكن بوجاتشار من الفوز بالقميص الأصفر أول مرة عام 2020.