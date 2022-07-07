جوميز يمدد عقده مع ليفربول

لندن (أ ف ب)

مدد المدافع الإنجليزي جو جوميز عقده مع ليفربول، وصيف بطل الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لخمسة أعوام وفق ما أعلن النادي.

وارتبط اسم جوميز برحيل محتمل هذا الصيف عن ليفربول، بعدما اكتفى بالمشاركة في 21 مباراة الموسم المنصرم.

وتأثر ابن الـ25 عاماً بوجود الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب والفرنسي إبراهيما كوناتيه كخيارات تحت تصرف المدرب الألماني يورجن كلوب لشغل مركز قلب الدفاع.

كما عانى جوميز من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها في ركبته وكاحله، منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2015.

لكن كلوب متمسك بخدمات اللاعب رغم ذلك، كونه يرى أن «أحد الأشياء الجميلة الكثيرة في جو أنه يجمع بين الخبرة والشباب، وهذا ليس بالمزيج السيئ».

وتابع: لم يمض وقت طويل على بلوغه عامه الخامس والعشرين لكنه كان في النادي قبل وصولي (2015). أفضل شيء على الإطلاق هو أن أفضل سنواته ما زالت بانتظاره، ولا يسعني أن أكون أكثر سعادة لحصول هذا الأمر معنا.

وساهم جوميز الذي انتقل إلى ليفربول من تشارلتون، في قيادة «الحمر» إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس العالم للأندية.

وعلق جوميز على تمديد ارتباطه بليفربول، قائلاً: إنه مكان رائع للتواجد فيه. في نظري، قد يكون أحد أفضل الأندية، إن لم يكن الأفضل، في العالم حالياً.

وتابع: كان تمديد تواجدي هنا قراراً سهلاً حقاً.