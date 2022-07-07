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الإصابة تحرم نادال من ويمبلدون
الإصابة تحرم نادال من ويمبلدون
7 يوليو 2022 23:14

لندن (د ب أ) 

أعلن نجم التنس الإسباني رافائيل نادال، انسحابه من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بسبب الإصابة، ليسمح بذلك لمنافسه الأسترالي نيك كيريوس بالتأهل إلى نهائي منافسات فردي الرجال والمقرر لها يوم الأحد المقبل، حسبما ذكرت وكالة الانباء البريطانية «بي أيه ميديا».
وقال نادال في مؤتمر صحفي: "للأسف ،أنا هنا من أجل إعلان انسحابي من البطولة".
وأضاف: كما رأي الجميع بالأمس فقد كنت أعاني من آلام في البطن، ولم تكن الأمور على ما يرام، هذا أصبح مؤكدا الآن، لدي تمزق في العضلات ومحاولة معالجة الأمر تأخرت كثيراً.
وتابع: لقد كنت أفكر طوال اليوم حول القرار الذي سأتخذه، ولكن من غير المعقول أن أواصل اللعب حتى لو كنت قد حاولت فعل ذلك طوال مسيرتي. هذه ظروف صعبة للغاية، لكن من المواضح أن الإصابة كانت ستزداد سوءا، إذا حاولت المواصلة.

نادال
ويمبلدون
نيك كيريوس
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