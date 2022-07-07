تعديلات الموسم الجديد تنعش دوري «الأولى»

دبي (الاتحاد)

كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم عن التعديلات المختلفة على لائحة المسابقات الخاصة بدوري الدرجة الأولى، بما يساهم في تقديم مستوى أفضل مما كانت عليه في الموسم الماضي، ومن الواضح أن هذه التعديلات تهتم في الأساس بجوانب فنية مهمة داخل الملعب خاصة بزيادة عدد قيد اللاعبين، إضافة إلى زيادة اللاعبين الأجانب.

وأكدت لجنة المسابقات برئاسة أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن الهدف من هذه التعديلات هو الارتقاء بالمستوى الفني للعبة، حيث يحق لكل ناد تسجيل 30 لاعباً في الموسم الجديد وفقاً للفئات التالية، 30 لاعباً بحد أقصى من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات، على أن يكونوا من مواليد 2003 أو قبل ذلك، وكان الموسم الماضي 24 لاعباً.

وفيما يخص الأجانب يحق تسجيل 4 لاعبين أجانب كحد أقصى، شريطة أن يكون 2 منهم على الأقل تحت 23 سنة (من مواليد 2000 فما فوق)، وكان الموسم الماضي يحق لكل نادٍ تسجيل 2 فقط. كما تم التأكيد على تسجيل 10 لاعبين كحد أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في الموسم الجديد بدلاً من 6 في الموسم الماضي، وتمت إضافة مشاركة وقيد حارس مرمى من فئة مواليد الدولة، وكذلك حارس مرمى واحد من فئة المقيمين، على أن يكون من مواليد 2002 فما فوق في حال تسجيله للمرة الأولى في الاتحاد، وكانت اللائحة في الموسم الماضي تقتصر على قيد ومشاركة حارس مرمى من فئة مواليد الدولة.

وفي لائحة المسابقات أيضاً، فيما يخص مشاركة اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين مواليد الدولة، يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة على 8 لاعبين، شريطة ألا يتواجد أكثر من 6 منهم في أرض الملعب، باستثناء النادي الذي تتوفر لديه شروط الاستفادة من لاعب إضافي من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في قائمة المباراة وفي الملعب، وكانت لائحة الموسم الماضي هي عدم ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين على 6 فقط.

وفيما يخص شروط الاستفادة من لاعب إضافي من فئتي مواليد الدولة والمقيمين في قائمة المباراة وفي الملعب، هناك 4 شروط وهي: مضى على تسجيله في الاتحاد 3 سنوات فأكثر، ومن مواليد 2000 فما فوق، ولديه عقد سارٍ مع ناديه يستكمل فيه عدد سنوات الإقامة لخمس سنوات على الأقل، وشارك على الأقل في 50% وأكثر من المباريات خلال فترة تسجيله في الاتحاد.