«ليدي برنسيس» و«سوكو» و«الموري» أبطال تحدي لاتست

أبوظبي (الاتحاد)

توجت الفرس «ليدي برنسيس» والجواد «سوكو» والمهر «نو تير الموري»، أبطالاً لسباقات مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي تألف من ثلاثة سباقات، جاءت حافلة بالإثارة والتشويق، والتي أقيمت بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي.

وتأتي إقامة سباقات النسخة الرابعة عشر من المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف الترويج لنشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

وتميز سباق مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية ـ كريتريوم للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الأولى لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 40.000 يورو، بالتنافس المثير حتى المراحل النهائية.

وخطفت الفرس «ليدي برنسيس» لخليفة شعيل الكواري، بإشراف توماس فورسي، وقيادة كريستوف سوميو، اللقب بفارق 075 طول عن «تيما» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف المدرب توماس دوميلو، وقيادة اورتيز مندزابل.

وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:05:43 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «ايلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل، بقيادة انتوني كراستوس.

ونال «سوكو» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة اوليفييه بيلييه، لقب سباق مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية ـ كوب دو سود كويست دو بور سانج للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 20.000 يورو.

وسجل البطل 2:05:69 دقيقة، وجاء ثانياً «ادلبالر» لاكيور جولي اواكي، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة ايملين ريفولت، فيما جاء ثالثاً «ابن غدير» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين وقيادة انتوني كراستوس.

وحصد المهر «نو تير الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميلو، وقيادة فالنتين سيجوي، لقب سباق مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية ـ بري بنجالي دالبريه للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 18.000 يورو.

وقطع البطل المسافة في 1:35:67 دقيقة، وحل ثانياً «كريم» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة اوليفييه بيلييه، فيما جاء ثالثاً «صن عامر» لمزرعة دو جراند جورجيون بإشراف توماس فورسي وقيادة جيروم كابري.

وأشادت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان التي توجت الأبطال الفائزين في السباقات، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبالنجاح الكبير للسباقات الثلاثة التي جمعت صفوة الخيول والملاك والفرسان، وقالت بانها كانت رائعة، وكانت منقولة على البث المباشر، والعالم كله يتابعها، ونشكر قناة ياس وأبوظبي للإعلام.

ومن جهة أخري يستضيف مضمار شيبستو الإنجليزي اليوم، فعاليات جولة جديدة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والمخصصة للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف صفر إلى 65، بجائزة مالية تبلغ 4.000 جنيه استرليني.