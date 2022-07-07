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الجزيرة الحمراء يدعم صفوفه بـ«ثلاثي برازيلي»
الجزيرة الحمراء يدعم صفوفه بـ«ثلاثي برازيلي»
8 يوليو 2022 01:11

رأس الخيمة (الاتحاد)

قدم نادي الجزيرة الحمراء لاعبيه المحترفين المنضمين لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهم كايو هنريك وويلسون ديسلفا وأنطوني لوكاس، واللاعبين الثلاثة من البرازيل ويلعبون للمرة الأولى في الدوري الإماراتي.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي بالنادي بحضور سيف حمد بن قضيب رئيس مجلس الإدارة وعبد الناصر عمران الأمين العام وحسن حمد الزعابي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الرياضية المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وتم خلال المؤتمر توقيع العقود بين الجانبين والتقاط الصور التذكارية للاعبين بقميص النادي.

الجزيرة الحمراء
نادي الجزيرة الحمراء
الدوري الإماراتي
البرازيل
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