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الرياضي
بوجاتشر بطل المرحلة 6 من «فرنسا للدراجات»
بوجاتشر بطل المرحلة 6 من «فرنسا للدراجات»
7 يوليو 2022 19:53

باريس (رويترز)

فاز تادي بوجاتشر، حامل اللقب في آخر عامين، بالمرحلة السادسة لسباق فرنسا للدراجات، بعد مجهود رائع في نهاية المرحلة لينتزع صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر من فاوت فان آرت.
وتفوق المتسابق السلوفيني على مايكل ماثيوز ودافيد جود في المرحلة، التي امتدت لمسافة 220 كيلومترا من بانش إلى لونوي.
وقاد البلجيكي فان آرت مجموعة المقدمة وقدم متسابق جامبو-فيسما عرضاً قوياً ليوسع الفارق إلى دقيقتين، قبل أن يتراجع بأخر 11 كيلومتراً من النهاية.
كما تسبب قراره بمهاجمة منافسيه منفرداً في النهاية خسارة صدارة الترتيب العام.
وستقام المرحلة السابعة غداً الجمعة لمسافة 176.5 كيلومتر من تومبلين إلى لا سوبر لا بلانش دي بيلفي.

تادي بوجاتشار
سباق فرنسا للدراجات
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