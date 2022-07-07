الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون
أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون
7 يوليو 2022 18:51

لندن (د ب أ) 

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية على العالم، إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إثر تغلبها على الألمانية تاتيانا ماريا 6 / 2 و3 / 6 و6 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة.
وتلتقي أنس جابر «27 عاماً» في النهائي، الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة بين الكازاخية إلينا رايباكينا والرومانية سيمونا هاليب.
وأصبحت أنس جابر، المصنفة الثالثة للبطولة، أول لاعبة تونسية وعربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.
واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و43 دقيقة لحسم المباراة أمام ماريا والتأهل للنهائي، لتقف بذلك على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب.
ومنذ أن دخلت ضمن قائمة المصنفات الـ 50 الأوليات على العالم في فبراير 2020، حققت أنس جابر العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى تونس والدول العربية بشكل عام.
وحققت أنس جابر اليوم الانتصار الثاني والعشرين خلال آخر 24 مباراة لها، وباتت على بعد انتصار واحد من تحقيق أكبر إنجاز في لعبة التنس على مستوى الدول العربية والأفريقية.

أنس جابر
ويمبلدون
سيمونا هاليب
آخر الأخبار
عجمان يجدد عقد «المايسترو»
الرياضي
عجمان يجدد عقد «المايسترو»
اليوم 10:40
جونسون يشعر بالفزع من الهجوم على آبي
عربي ودولي
جونسون يشعر بالفزع من الهجوم على آبي
اليوم 10:39
جوميز سعيد بحلم الطفولة
الرياضي
جوميز سعيد بحلم الطفولة
اليوم 10:35
خورفكان في هولندا 24 يوليو
الرياضي
خورفكان في هولندا 24 يوليو
اليوم 10:31
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©