أنس جابر إلى نهائي ويمبلدون

لندن (د ب أ)

حققت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية على العالم، إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إثر تغلبها على الألمانية تاتيانا ماريا 6 / 2 و3 / 6 و6 / 1 في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتلتقي أنس جابر «27 عاماً» في النهائي، الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة بين الكازاخية إلينا رايباكينا والرومانية سيمونا هاليب.

وأصبحت أنس جابر، المصنفة الثالثة للبطولة، أول لاعبة تونسية وعربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و43 دقيقة لحسم المباراة أمام ماريا والتأهل للنهائي، لتقف بذلك على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب.

ومنذ أن دخلت ضمن قائمة المصنفات الـ 50 الأوليات على العالم في فبراير 2020، حققت أنس جابر العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى تونس والدول العربية بشكل عام.

وحققت أنس جابر اليوم الانتصار الثاني والعشرين خلال آخر 24 مباراة لها، وباتت على بعد انتصار واحد من تحقيق أكبر إنجاز في لعبة التنس على مستوى الدول العربية والأفريقية.