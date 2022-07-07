«أبوظبي للأثقال» يرسم الاستراتيجية بـ 3 بطولات

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الاثقال الاجتماع الثاني برئاسة عبدالله عيسى الزعابي وحضور جميع الأعضاء: خلف محمد العتيبة، خليفة حمد الدرمكي، عبدالله حيي الشامسي وعبير عبدالحميد أميري.

وكشف عبدالله الزعابي رئيس الاتحاد عن تفاصيل الاجتماع، وقال: ناقشنا استراتيجية 2022، والأنشطة التي يتم اعتمادها في الفترة المقبلة من العام الحالي، وسيكون في الربع الأخير أحداث وبطولات متنوعة، وهناك 3 بطولات هي بطولة لرفع الأثقال ومشاركة مجتمعية لبناء الأجسام وبطولة للياقة البدنية، بالإضافة إلى مؤتمر طبي رياضي.

وأضاف: تم توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث تم تكليف خلف العتيبة برئاسة لجنتي الاستثمار والتدقيق، وتكليف عبدالله الشامسي برئاسة اللجنة الفنية بالنادي، وتم تشكيل إدارة تنفيذية، على أن أقوم برئاستها، وتضم خليفة الدرمكي وخلف العتيبة، ويأتي توزيع الأعضاء على اللجان من أجل تطبيق الحوكمة في إدارة النادي، وسيكون هناك اهتمام كبير بالعنصر النسائي في المرحلة المقبلة، وتترأس اللجنة النسائية عبير أميري عضو مجلس إدارة النادي، وتمت الموافقة على تعيين خليفة راشد الزعابي مديراً للخدمات المساندة.

وتابع: الاجتماع تطرق إلى التعاون مع الأندية الخاصة في أبوظبي والعين والظفرة، وسيكون هناك سجل لجميع اللاعبين، سواء في رفع الأثقال أو بناء الأجسام وأيضاً القوة البدنية، كما يُسجل جميع المدربين أيضاً، وسننظم ورشة عمل للمدربين لتأهيلهم في الأندية الخاصة، وسيكون هناك متابعة شهرية لجميع اللاعبين المسجلين تحت مظلة النادي والمرحلة المقبلة سيتم تصميم شعار للنادي، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات لهذا التصميم.

ونوه إلى أن الاجتماع الأول اعتمد فيه مجلس الإدارة لوائح الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والاستراتيجية العامة لخمس سنوات مقبلة، وقال: سنواصل العمل لتحقيق الأهداف المرسومة.