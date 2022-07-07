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الرياضي
سلطان القاسمي يوجه بصرف 6 ملايين درهم لـ«مهرجان الهجن»
سلطان القاسمي
7 يوليو 2022 15:09

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصرف 6 ملايين درهم لتنظيم مهرجان لسباقات الهجن في ميدان الذيد ضمن موسم 2022/ 2023 وذلك برعاية كريمة من سموه.

وتأتي مكرمة سموه ضمن دعمه المستمر للقطاع الرياضي في إمارة الشارقة من خلال إحياء الرياضات وتنظيم فعالياتها ودعم الرياضيين وتوفير البيئة المميزة لممارسة الأنشطة المتنوعة. وتقدم مجلس الشارقة الرياضي بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموه على مكرمته السخية، وأعرب سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس عن امتنان الرياضيين وهواة الرياضات التراثية للمكرمة.. مؤكداً أنها إضافة نوعية مهمة للرياضة والرياضيين في الشارقة وستعزز الإرث العربي العريق لسباقات الهجن في الإمارات.

وقال: إن المجلس سينسق مع نادي الشارقة لسباقات الهجن لإثراء الموسم بسباقات المهرجان وتوفير مقومات النجاح على كل الصعد. من جانبه، أعرب سعادة مطر علي بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لسباقات الهجن عن شكر وتقدير أهل الهجن ومحبي هذه الرياضة لمقام صاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمته السخية ودعمه لإحياء تراث الآباء والأجداد.. مؤكداً أن هذا ليس بغريب على سموه.

وقال: إن رعاية سموه الكريمة للمهرجان ستكفل له كل أسباب النجاح وإن النادي سيباشر الجدولة الزمنية لسباقات المهرجان لتندرج ضمن فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بما يضمن عدم التداخل مع أنشطة أخرى، وتأمين الحضور الجماهيري للسباقات.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
مهرجان الهجن
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