ميسي سر أزمة رونالدو مع يونايتد

معتز الشامي (دبي)

أثارت أنباء حول رغبة رونالدو في الرحيل عن يونايتد الكثير من الجدل، وذلك على عكس كل المؤشرات التي عكست رغبة اللاعب في الاستمرار والعمل مع المدرب الهولندي الجديد إيريك تن هاج، وفق تصريحات رونالدو نفسه الشهر الماضي لكن ترى ما السبب؟.

ويبدو أن صراع "الزعامة" بين ميسي و رونالدو لا يزال مشتعلاً، رغم اقتراب الثنائي من سطر النهاية، حيث كشف تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الغيرة من ميسي هي التي دفعت الدون للتفكير في الهروب من سفينة مانشستر يونايتد "الغارقة ".

فيما أشارت عدة تقارير إعلامية عن استياء المدرب الهولندي تن هاج، من تهرب رونالدو وعدم التحاقه بالتدريبات، حيث عقد اجتماعاً مع إدارة يونايتد وطالب بحسم موقف رونالدو بأسرع وقت، إما بالبقاء أو السماح له بالرحيل فوراً عن النادي، خصوصاً أن الفريق يستعد لجولة آسيوية خلال ساعات.

وعلق كبار نجوم اليونايتد على موقف رونالدو، حيث أكد جيمي كاراجر نجم الفريق السابق، أنه لا يمكن استمرار «الدون» إذا كان غير سعيد مع اليونايتد، وأضاف: "نعم رونالدو سجل أهداف ولكنه جعل الفريق أسوأ "، كما كشفت صحيفة ماركا السبب الحقيقي وراء رغبة رونالدو في الرحيل، وهو تمسكه بالمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، والذي ربما يكون الأخير له، وأشارت الصحيفة أن مشاركة ميسي في الأبطال مع سان جيرمان وعدم مشاركته هو إذا استمر مع اليونايتد، يعتبر أمراً غير مقبول لدى الدون.

كما أشارت الصحيفة إلى أن فارق الأهداف المسجلة في دوري أبطال أوروبا، تصب في صالح رونالدو برصيد 141 هدفًا كرقم قياسي للدون متقدماً على ميسي بفارق 16 هدفاً، ومشاركة الأخير في النسخة المقبلة قد تجعله يقلص هذا الفارق أو يهدده حال غاب الدون.

ويستعد تشيلسي لتقديم عرض لضم رونالدو بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني وفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، بينما أكد توني كاسكارينو مهاجم تشيلسي السابق، أن رونالدو يريد حماية سجل أهدافه في الأبطال وعليه الرحيل من يونايتد دفاعاً عن غروره و كبريائه أمام ميسي.