البايرن يكثف جهوده لضم دي ليخت

روما (د ب أ)

يتطلع نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني، للتعاقد مع المدافع الهولندي الدولي ماتيس دي ليخت من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن، سافر إلى إيطاليا للتفاوض على ضم اللاعب.

وربطت العديد من التقارير الصحفية بين دي ليخت وبايرن ميونيخ، وأشارت "بيلد" إلى أن حميديتش يجري حالياً محادثات أولية مع فيدريكو تشيروبيني المدير الرياضي ليوفنتوس.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن دي ليخت «22 عاماً» يفكر في الرحيل عن يوفنتوس بعد ثلاثة أعوام قضاها مع الفريق، رغم أن عقده يمتد حتى 2024، وأنه من المتوقع أن يتوجه وكيل أعماله إلى تورينو خلال الأيام المقبلة لبحث مستقبله.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية فإن بايرن ميونيخ رفع عرضه لضم المدافع الهولندي إلى 75 مليون يورو بجانب حوافز أخرى، لكن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ 120 مليون يورو، ويرغب يوفنتوس في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للاستغناء عنه.

وذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي عرض 80 مليون يورو على يوفنتوس للاستغناء عن دي ليخت.

وأوضحت مجلة "كيكر شبورتس" الألمانية أن دي ليخت يرغب في الانتقال إلى بايرن، الذي تعاقد مع الهولندي ريان جرافينبيرش والمغربي نصير مزراوي من صفوف أياكس أمستردام، النادي السابق لدي ليخت.

كما تعاقد بايرن مع هداف المنتخب السنغالي ساديو ماني من صفوف ليفربول.