نيمار «الصفقة الأغلى» في التاريخ

رضا سليم (دبي)

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم صفقات من العيار الثقيل خلال «الميركاتو» الصيفي الحالي، خاصة في الدوريات الأوروبية.

وفي الوقت الذي تسعى الأندية لحسم تعاقداتها، إلا أن سوق الانتقالات لم تخرج عن المألوف ولم ينتقل ليفاندوفسكي ولا مبابي، وجدد محمد صلاح مع ليفربول ليحتفظ نيمار بلقب الصفقة الأغلى في التاريخ للموسم الخامس على التوالي.

ورصد موقع «ترانسفير ماركت» العالمي قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم، والتي تصدر من خلالها البرازيلي نيمار القائمة في صفقة انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2017 بـ 222 مليون يورو (231 مليون دولار).

وحل زميله في الفريق الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثاني برصيد 180 مليون يورو، حيث انضم للنادي الباريسي قادماً من موناكو عام 2018 والفرنسي عثمان ديمبلي بـ 140 مليون يورو ثالثاً بعد انتقاله لفريق برشلونة قادماً من بروسيا دورتموند الألماني عام 2017، وحل البرازيلي فيليبي كوتينيو بـ 135 مليون يورو رابعاً عقب انضمامه لبرشلونة قادماً من ليفربول عام 2017 والبرتغالي جواو فيليكس بـ 127 مليون يورو خامساً، الذي انتقل من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد 2018، والفرنسي أنطوان جريزمان سادساً بـ 120 مليون يورو من أتلتيكو إلى برشلونة 2019.

وجاء الإنجليزي جاك جريليش سابعاً بـ 117.5 مليون يورو دفعها مانشستر سيتي لاستقدام قائد أستون فيلا السابق عام 2021، ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثامناً بـ 117 مليون يورو عقب انضمامه ليوفنتوس قادماً من ريال مدريد عام 2018، وظهر البلجيكي إدين هازارد في المركز التاسع بـ 115 مليون يورو استقدمه ريال مدريد من نادي تشيلسي في صيف 2019، والعاشر البلجيكي روميلو لوكاكو بـ 113 مليون يورو دفعها تشيلسي إلى إنتر ميلان في 2021.

وتراجعت المبالغ المدفوعة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، وتعتبر صفقتا الأوروجواياني داروين نونيز مع ليفربول والفرنسي أوريلين تشواميني مع ريال مدريد هما الأغلى في السوق حتى الآن، حيث وصلت قيمتهما بشكل إجمالي إلى 100 مليون يورو.